Perpetua para "El Loco César" y otro hombre por el crimen "por error" de una joven en Moreno

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

César Morán de la Cruz, alias "El Loco César", y otro hombre fueron condenados hoy a prisión perpetua por el crimen por encargo de una joven, asesinada por error de cuatro balazos en 2016 en su casa del partido bonaerense de Moreno, informaron fuentes judiciales.



El fallo fue anunciado este mediodía por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Mercedes, que consideró a "El Loco César" (42) instigador del "homicidio agravado con el concurso premeditado de dos o más personas y por promesa remuneratoria" de María Belén Peralta (29).



En tanto, Javier Arenas Núñez (42) fue condenado como autor material del mismo delito, mientras que el restante de los imputados, llamado Julio Pross (35), fue absuelto, según indicó a Télam Gabriela Conder, abogada de la familia de la víctima.



En la audiencia de alegatos realizada el 17 de octubre pasado, el fiscal Guillermo Lennard y el particular damnificado habían solicitado a los jueces Héctor Almeigeiras, Claudia Esquivel y Jorge Vieiro la pena máxima para los tres acusados y a "El loco César"lo habían considerado instigador del crimen porque al momento de hecho cumplía una condena en la cárcel de Villa Devoto.



Por su parte, los abogados de los imputados habían pedido la absolución de sus defendidos, informaron los voceros, quienes añadieron que Núñez y Pross dijeron ser “inocentes” al manifestar sus últimas palabras ante el Tribunal.



Para la abogada de la familia de la joven asesinada. el crimen se cometió en un contexto de "violencia de género" ya que "El Loco César", en realidad, quiso matar a una tía de su ex pareja llamada "María".



Al respecto, en el celular secuestrado a la ex novia del acusado los investigadores encontraron las conversaciones en las que él la amenazó de su muerte a ella y a toda su familia.



Uno de los testimonios clave durante el debate fue el de Matías Creche (34), pareja de María Belén, quien resultó herido durante el ataque cometido en su casa.



El hombre señaló a Arenas Núñez como autor de los disparos y aclaró que si bien el tirador tenía puesta una gorra, lo pudo reconocer por las facciones de su rostro.



El hecho ocurrió la madrugada del 6 de julio de 2016 en una casa monoambiente situada en la calle Alta Gracia al 3434, de la localidad de La Reja, en Moreno.



De acuerdo a los voceros, Peralta estaba en la casa y miraba televisión junto a Creche cuando, de repente, la puerta de chapa de la vivienda fue abierta a patadas por un hombre que portaba una pistola calibre nueve milímetros, con la que efectuó cuatro disparos contra la mujer y dos al hombre, tras lo cual huyó junto a un cómplice sin robar nada.



Peralta, quien trabajaba en una tienda de ropa del partido bonaerense de San Miguel, murió en el acto sobre la cama, mientras que Creche, dueño de casa, fue herido de dos tiros en un brazo.



La sospecha de los investigadores es que los sicarios se confundieron de víctima ya que se cree que en verdad buscaban a otra María, que vivía en una casa contigua.