Personas no binarias y trans quedaron afuera del formulario de inscripción para el Poder Judicial

El Poder Judicial habilitó la inscripción para su concurso de ingreso 2022. Este año se realiza del 12 al 19 de abril, pero una falta de opciones en la primera pantalla de la inscripción limita el acceso a un grupo de personas.

Sucede que los aspirantes pueden inscribirse en la página web del Poder Judicial: www.jussanjuan.gov.ar. La primera pantalla de este proceso solicita el número de DNI, el número de trámite y marcar género masculino o femenino: no hay una tercera casilla para personas no binarias, a pesar de que es parte de la legislación nacional desde el Decreto presidencial N°476/21 de Julio 2021.

Si bien pueden inscribirse toda persona mayor de 18 años con el secundario completo y hasta los 35 años. Esta falta de casilla deja afuera de la inscripción online a una parte de la población.

El formulario de entrada solicita los datos del DNI. En el se excluye a las personas con DNI X.

Respecto a esto Javier Vera, secretario de Justicia de la Corte, comentó a DIARIO HUARPE que las personas que se encuentren con este inconveniente deberán realizar el trámite personalmente en el edificio de Tribunales, ubicado en Rivadavia 473 este, segundo piso, ala sur, en Capital. En horario de 7 a 13 horas y de 14.30 a 19.30.

“Quienes se inscriban deben completar ese formulario con los datos del DNI, en caso de que haya un error en el sistema. Deberá realizar el trámite personalmente”, comentó.

Y explicó “Nos pasó con una mujer trans, que los datos eran incompatibles con su DNI, pero personalmente se pudo inscribir”.

Por último agregó que en el primer día se inscribieron más de 4.700 personas, que esperan que se inscriban todas las que deseen, pero que tengan en cuenta que después deberá pasar por las instancias eliminatorias. En 2021, según Vera, se inscribieron más de 12.000 personas.

Un avance en la leyes, pero una lenta aplicación

Ale Gurguí es una persona no binaria, fue una de las primeras en hacer el trámite y tener el DNI. Su pronombres son le/elle. Si bien el decreto presidencial aplica desde julio del año pasado, la adaptación no ha llegado a todas partes. Por el momento, sólo se aplicó en las elecciones y en el censo 2022.

Sobre la situación Ale expresó: "Honestamente no me sorprende, es algo con lo que las personas con DNI X nos encontramos a diario, cada vez que tengo que completar un formulario sólo hay dos opciones (masculino/femenino), incluyendo los formularios del mismísimo gobierno. Es frustrante que nos hayan dado el derecho a plasmar nuestra identidad en nuestra documentación, pero en el día a día no se ve reflejado".

"Fue un gran avance pero en mi día a día tengo que colocar mi sexo asignado al nacer y esa no es la idea a la hora de cambiar tu documentación", agregó. Cabe destacar que dentro del espectro de las diversidades sexuales, los nombres anteriores y asignaciones biológicas pueden estar asociadas a momentos de dolor, de disforia, de sentirse otro, por lo que encontrarse en el día a día con esto impacta en la persona.

"Eso de que -las personas nb deberán acercarse a completar- es una forma de decir -no nos parece relevante incluirles en el formulario-" cerró Ale.