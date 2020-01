Perú: solo 4 miembros del Congreso disuelto recuperaron sus bancas tras las elecciones del domingo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Solo cuatro de los 130 miembros del Congreso unicameral de Perú disuelto meses atrás recuperaron sus bancas tras las recientes elecciones parlamentarias, según datos oficiales citados por la prensa local.



Se trata de Alberto de Belaunde y Gino Costa, del joven Partido Morado (liberal), y Mártires Lizana y Gilmer Trujillo, del partido populista de derecha Fuerza Popular (FP), de acuerdo con datos del escrutinio oficial -que aún no terminó- citados por el diario limeño El Comercio.



De Belaunde y Costa, que a fines de 2017 renunciaron a Peruanos Por el Kambio (PPK), el partido del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, disgustados por el indulto al ex mandatario Alberto Fujimori, apoyaron la decisión del jefe del Estado, Martín Vizcarra, de disolver el Congreso.



En cambio, Lizana y Trujillo, que pertenecen al partido fujimorista que en 2016 inició el actual período legislativo con una mayoría absoluta de 73 bancas, rechazaron el cierre del parlamento.



Otros 15 integrantes del Congreso disuelto aspiraron a retener sus bancas pero no fueron electos.



Asimismo, también volverán al Congreso siete legisladores que ya lo fueron en períodos anteriores a 2016, entre ellos el ex vicepresidente de la república Omar Chehade, según la agencia noticiosa estatal Andina.



Por otra parte, la proyección de los resultados conocidos hasta ahora permitía vaticinar que entre los nuevos legisladores habrá 30 mujeres, seis menos que en 2016-19, según El Comercio.



Los peruanos votaron el domingo para elegir la composición que tendrá el Congreso hasta mediados de 2021, luego de que Vizcarra lo disolviera a fines de septiembre del año pasado.



A diferencia del anterior, caracterizado por una fuerte concentración -primero mayoría absoluta y después una holgada primera minoría- de FP, el nuevo parlamento estará muy fragmentado, con presencia de una decena de partidos y ninguno sumará más de 24 bancas sobre 130 totales.