Perú: testigos afirmaron que el ex presidente Humala recibió sobornos por más de US$ 16 millones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Testigos de la investigación fiscal de un caso de corrupción en Perú afirmaron que el ex presidente Ollanta Humala recibió más de 16 millones de dólares en sobornos de un grupo de empresas constructoras, reveló hoy la prensa local.



Humala negó la veracidad de la denuncia -que involucra también a su esposa, Nadine Heredia-, que sostiene que los hechos declarados ocurrieron entre octubre de 2011, cuando aquel llevaba poco más de dos meses en el gobierno, y fines de 2013.



A cambio de esas dádivas, las compañías integrantes del llamado Club de la Construcción fueron beneficiadas con la concesión de obras públicas, de acuerdo con los datos publicados por el diario limeño El Comercio.



Club de la Construcción se llama en Perú a un presunto cartel compuesto por más de 25 constructoras -tanto nacionales como extranjeras- para repartirse obras adjudicadas por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.



Al menos tres "colaboradores eficaces" -como se denomina en Perú a quienes brindan información relevante a cambio de rebajas en sus condenas- afirmaron que los intermediarios fueron los hermanos Carlos y José Paredes, ambos "de la entera confianza" de Humala, según el periódico.



Carlos Paredes fue ministro de Transporte y Comunicaciones entre 2011 y 2014, y José Paredes es amigo personal y compañero de promoción de Humala -que es teniente coronel retirado del Ejército- en la Escuela Militar.



De acuerdo con los testigos, el esquema consistió en que las empresas pagarían en concepto de soborno una suma equivalente a 3% del costo de cada obra adjudicada, de lo cual dos tercios serían para Humala y el resto, para los hermanos Paredes.



Según las declaraciones asentadas en la causa, Humala, antes de aceptar el trato, pidió tiempo para consultar con su esposa. "Siempre hacía participar a Nadine Heredia manifestando que ella era su mejor primer ministro", señaló uno de los "colaboradores eficaces" al fiscal Germán Juárez.



Cuando Humala comunicó que aceptaba el esquema, puso como condición que su esposa revisara "el avance de la adjudicación de las obras para tener en control", detalló el testigo.



Los testigos aseguraron que "todas" las entregas de dinero a Humala se hicieron de noche en su oficina del Palacio de Gobierno "previa coordinación por teléfono con su persona, con su secretaria Cynthia Montes o con los encargados de su seguridad Jaime Herrera, Percy Reyes o Hermógenes Pérez".



Agregaron que "el dinero era ingresado en un maletín que contenía sobres manila y bolsas con fajos de 10.000 dólares" y detallaron que "en algunas oportunidades, Humala le entregaba a Nadine Heredia el maletín que contenía el dinero y le pedía que lo guardara".



"La comisión estimada de acuerdo a las obras licitadas" relacionadas con este esquema "osciló entre 16 y 18 millones de dólares", sostiene un pedido de los procuradores para investigar formalmente a Humala y Heredia por este caso.



Esa iniciativa deberá ser revisada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y remitida al Congreso para que apruebe el levantamiento de la inmunidad del ex presidente para esta causa.



"Rechazo cualquier acto de corrupción en el Club de la Construcción o en cualquier otra circunstancia", dijo Humala en Twitter, y agregó: "Un aspirante a colaborador (eficaz) habría admitido que él cometió un delito y ahora pretende lograr beneficios con falsa información. Más de lo mismo."



El ex mandatario sostuvo que "el trabajo fiscal es apoyado por todos pero debe ser profesional, objetivo y consiste en investigar, no sustituir la verdad filtrando falsedades y dañando honras".



Humala y su esposa están investigados en varias causas de corrupción y por ese motivo cumplieron prisión preventiva en julio de 2017 y abril de 2018.



Entre otras, están involucrados en el caso de los sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht -una de las supuestas integrantes del Club de la Construcción-, por el que también son indagados los ex presidentes Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo, y la líder opositora Keiko Fujimori.



Heredia -que es prima de la madre de Humala, a pesar de ser 14 años menos que este- fundó junto a su esposo el Partido Nacionalista Peruano (PNP) en 2005 y lo presidió entre 2013 y 2016.



Durante los primeros años del gobierno de Humala (2011-16), Heredia gozó de gran poder y de imagen positiva mayor a la de él, hasta que fue involucrada en denuncias de financiamiento irregular de campañas electorales, por lo que comenzó a ser investigada.