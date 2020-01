Pescadores encuentran un cadáver flotando en el riacho Goya de Corrientes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Pescadores de la localidad correntina de Goya hallaron el cadáver de un hombre flotando y lo sacaron del agua del riacho Goya “con sus elementos de pesca”, informó hoy la Policía provincial.



El cuerpo sin vida aún no fue identificado por lo que permanece como NN y “a prima facie se trataría de una persona de sexo masculino de aproximadamente entre 55 y 60 años de edad”, indicaros las fuentes.



El director de Relaciones Institucionales de la Policía provincial, Sergio Aguilar, dijo a Télam que “el primer informe médico determinó que la causa del deceso fue asfixia por inmersión”.



En tanto, señaló que aún no se confirmó la identidad de la persona hallada sin vida y que hasta el momento no hubo denuncias por búsqueda de paradero en comisarías de la zona.



El hecho se registró ayer en horas de la tarde, cuando efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Goya recibieron un llamado telefónico de pescadores que relataron que habían encontrado un cuerpo flotando.



Según el informe policial, el hallazgo se produjo en el riacho Goya, un brazo del río Paraná, en la zona denominada Camping Juventud Unida de esa ciudad, a 250 kilómetros al sur de la capital provincial.



“Funcionarios policiales se constituyeron en el lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de una persona y se entrevistaron con los pescadores quienes detallaron que sacaron a la víctima utilizando sus elementos de pesca”, detalló Aguilar.



El cuerpo fue trasladado hasta la morgue Judicial para la práctica de la autopsia que podrá determinar las causales del deceso.



La Comisaría de Distrito de Goya inició de oficio la actuación sumarial del caso.