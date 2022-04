Pese a que el servicio pasa por la puerta, hay casi 84.000 familias sanjuaninas que no están conectadas al gas o cloacas

Las cloacas y el gas son obras invisibles a los ojos, pero que causan una mejora en la vida de los vecinos. En San Juan hay preocupación porque son cerca de 83.694 familias que no están conectadas, pese a que estos servicios pasan por la puerta de su casa. Analizando los datos oficiales, se desprende que hay 54.323 hogares que siguen abasteciéndose por medio de garrafas y 29.371 particulares que no vincularon la cámara séptica a la cañería matriz para sanear sus viviendas.

Estos números generaron preocupación entre las autoridades provinciales. Estiman que, en su gran mayoría, puede deberse a los costos de instalación para obtener los beneficios. El diputado nacional, Walberto Allende, dialogó con DIARIO HUARPE y comentó que es fundamental crear algún mecanismo para que esos vecinos puedan tener acceso y mejorar así su calidad de vida, es decir, cumplir con el objetivo final que tienen estas obras dentro de la comunidad.

Cada vez que se licita una ejecución de cloacas o la ampliación de la red de gas natural se habla del beneficio que tendrá para un determinado sector de la sociedad. Sin embargo, los trabajos son generales, es decir, se encargan de colocar el caño matriz, en caso de las primeras, para que luego sea el particular quien conecte su vivienda al mismo.

Aunque determinaron que, por los costos, muchas veces el privado no lo hace y la tarea como tal no surte efectos debido a que no goza de estos servicios. Además, el vecino comienza a pagar más porque en la boleta de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), por ejemplo, viene devengado un recargo por las cloacas, indistintamente si ese particular está conectado o no.

El legislador sanjuanino comentó que ya estuvo reunido con el gobernador Sergio Uñac y algunas autoridades del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Lo que pretende es que esto se lleve a cabo para que los vecinos puedan acceder también a los descuentos establecidos en la normativa de Zona Fría, aprobada el año pasado en el Congreso Nacional.

Allende pidió trabajar principalmente en los costos que representan estas obras para el bolsillo de las familias. En caso de que exista algún estilo de subsidio para que pudieran conectarse, la provincia haría un importante aporte de dinero, aunque no descartan pedir financiamiento a organismos internacionales, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) podría ser uno. Ese fue el punto central en la charla que mantuvo con el primer mandatario local.

En cuanto a costos, las instalaciones de gas rondan entre los $65.000 a $105.000, de acuerdo a un relevamiento que realizó este medio. La variación depende de la extensión dentro del domicilio, pudiendo abarcar entre un 50% o 25%. El monto incluye planos y documentación aprobada por Ecogas, mano de obra, materiales y gabinete. A eso se le suma el valor del acceso al servicio, que está sobre los $15.000.

En algunos departamentos como, por ejemplo, San Martín, hubo un agrupamiento de veinte viviendas en donde se buscó presupuesto para abaratar costos. Este dinero iba a cuenta del particular que decidía conectarse a la red, aunque el pago era prácticamente de contado. No descartan la posibilidad de conformar una cooperativa de trabajo, integrada por sanjuaninos recibidos y matriculados. Estiman que eso podría reducir el valor de la mano de obra.

31% sin conexión a gas

El 31% de hogares sanjuaninos no está conectado a la red de gas natural. Esto representa un total de 54.323. Capital y Rawson son los departamentos que encabezan la tabla. En el primero hay una carencia de 14.978, mientras que en el segundo de 10.418. Después le sigue Rivadavia con 7.459 y Chimbas con 6.317. Para completar el Gran San Juan, en quinto lugar aparece Santa Lucía con 4.607.

Más allá de los departamentos céntricos, los alejados presentan una situación aún más compleja. En 9 de Julio hay un abastecimiento para 846 viviendas, aunque de esas hay 624 que no están conectadas. Esto representa más del 73% de nuevejulinos que no gozan del servicio y siguen surtiéndose por medio de garrafas. En la misma sintonía está Angaco en donde se dispuso el servicio para 729 hogares, pero solo 119 se conectaron, quedándose al margen cerca de 610 vecinos.

25% sin conexión a cloacas

San Juan previó el acceso de cloacas para 118.737 usuarios, pero 29.371 todavía no se conectaron, pese a que el caño matriz pasa por la puerta de su casa. Los dos departamentos que lideran la nómina son Rawson y Chimbas. El primero tiene una carencia de 8.944, mientras que el segundo de 5.472. En Capital hay 41.191 obras habilitadas, pero existen 4.119 viviendas sin conexión. En Rivadavia el número baja a 3.229, mientras que Santa Lucía hay 2.271. Muy cerca aparece Pocito con 1.889 vecinos sin las respectivas obras de enlace.

En esta nómina aparecen dos de los departamentos alejados. En Jáchal el panorama es complejo debido a que las habilitadas alcanzan a 2.143 viviendas, pero hay 1.500 que no están adheridas. En Iglesia, si bien el número disminuye, pero en cuestión porcentual es superior porque de 1.000 conexiones hay 830 que no se efectivizaron. Existen varias localidades que las obras con las conexiones están empardadas, como Caucete en donde hay un faltante de 333 sobre 6.656 habilitadas y 25 de Mayo en donde restan 157 vecinos de un total de 962.

Dato

No descartan buscar financiamiento internacional para subsidiar las conexiones particulares.

Números

• 54.323 hogares sanjuaninos sin gas natural.

• 29.371 viviendas sanjuaninas sin cloacas.