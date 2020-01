Petrobras cerrará fábrica de fertilizantes en el estado de Paraná

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Petrobras anunció hoy que cerrará una fábrica de fertilizantes de una de sus subsidiarias en el estado brasileño de Paraná que emplea de forma directa a 396 trabajadores, tras varios intentos sin éxito para su venta.



La empresa Araucaria Nitrogenados (ANSA), filial de la petrolera estatal brasileña, presentó "perjuicios recurrentes desde que fue adquirida en 2013", lo que hace inviable su continuidad, justificó la empresa en un comunicado difundido hoy y que reprodujo EFE.



Entre enero y septiembre de 2019, la subsidiaria tuvo pérdidas de cerca de US$ 60 millones que este año podrían superar los US$ 96,6 millones, según cálculos de Petrobras.



ANSA, que tiene capacidad para producir 1.303 toneladas diarias de amoníaco y 1.975 toneladas diarias de urea, entre otros productos fertilizantes, fue comprada por la estatal brasileña en US$ 234 millones al grupo minero Vale.