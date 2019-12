Petrobras vendió el 50 % de dos de sus concesiones en aguas profundas a la petrolera Petronas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La petrolera brasileña Petrobras concluyó el proceso de venta a la malasia Petronas del 50 % de los derechos en dos concesiones para explorar y explotar petróleo y gas natural en aguas profundas en Brasil por US$ 691,9 millones.



"La operación fue concluida con el pago a Petrobras de los US$ 691,9 millones faltantes y tras el cumplimiento de todas las condiciones previstas en el contrato", informó ayer por la noche la petrolera estatal brasileña en un comunicado.



Petrobras, que mantendrá el restante 50 % de los derechos y seguirá como operadora en ambas concesiones, ya había recibido un adelanto de US$ 258,7 millones en abril de 2019, cuando firmó el respectivo contrato de venta.



El negocio convierte a Petronas (Petroliam Nasional Berhad) en propietaria de la mitad de los derechos para explotar los campos de Tartaruga Verde y el Módulo III del campo de Espadarte, ambos ubicados en aguas profundas en el océano Atlántico frente al litoral brasileño, indicó la agencia EFE.



Tartaruga Verde produce actualmente unos 103.000 barriles diarios de petróleo y 1,2 millones de metros cúbicos de gas natural tras haber iniciado operaciones en junio de 2018.



El Módulo III del campo de Espadarte es un área aledaña que será explotada de forma integrada a Tartaruga Verde a partir de 2021.



"La asociación con Petronas, una empresa integrada y de gran porte, está acorde con la estrategia de Petrtobras de buscar socios que agreguen valor a sus activos de interés en aguas profundas y muy profundas", afirmó el gerente ejecutivo de Aguas Profundas de Petrobras, José Marcusso, citado en el comunicado de la petrolera.