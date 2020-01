PGS venció a Lorient por dieciseisavos de la Copa de Francia

París Saint Germain (PSG), con los argentinos Ángel Di María -ex Real Madrid-, Leandro Paredes -ex Boca Juniors- y Mauro Icardi -ex Inter de Milán-, venció hoy a Lorient en condición de visitante, en dieciseisavos de final de la Copa de Francia.



El club parisino se puso en ventaja con el gol que marcó el mediocampista español Pablo Sarabia a los 35 minutos de la segunda etapa.



A su vez Montpellier, con el arquero argentino Gerónimo Rulli -ex Estudiantes de La Plata y Real Sociedad de España- doblegó por 5-0 a Caen, de local. Abrió el marcador para el equipo de la Occitanía francesa, de tiro penal, Téji Savanier (24m PT).



Luego convirtieron el delantero Gaëtan Laborde (37m PT), en dos oportunidades Andy Delort (40m PT y 19m ST) y Florent Mollet (14m ST).



En otro partido de la jornada, también Dijon goleó 5-0 a Nimes como local. Los tantos para el club de la Borgoña francesa, el velezolano Jhonder Cádiz (de penal, 18m PT), en dos ocasiones el inglés Stephy Mavididi (30m y 45m ST), Mounir Chouiar (34m ST) y Bruno Ecuele Manga (41m ST).



También Angers de visitante superó 4-1 a Rouen. Marcaron para el club de la región de los Países del Loira, Rachid Alioui (5m PT), dos veces Farid El Melali (19 y 23m ST) y Stephan Bahoken (36m ST). Descontó para Rouen, Adama Sidibé (13m ST).



Además Atlético Marsella cayó 2-1 ante Rennes en su casa. Los autores del triunfo fueron Hamari Traoré (23m PT) y el brasileño Raphinha (47m PT).



Mañana cerrará la etapa el partido entre St Pryvé St Hilaire - AS Mónaco, que se desarrollará a partir de las 16:55 (hora de Argentina).