Piccato dejó de ser el DT de Peñarol de Mar del Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Gabriel Piccato dejó de ser esta tarde entrenador de Peñarol de Mar del Plata, a partir de una serie de malos resultados que el conjunto ‘milrayitas’ hilvanó en la presente edición de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).



Si bien no hubo información oficial al respecto, los responsables del sitio partidario ‘Los Martines’ (FM 101.9), que lleva 14 temporadas trasmitiendo la campaña del elenco marplatense, le confiaron a Télam que la salida del entrenador “se dio de común acuerdo”, a raíz de la racha negativa.



En la noche del domingo, Peñarol cayó ante Ferro en Caballito (69-80) y sumó su sexta derrota en hilera, quedando con un récord 9-14 para lo que va del certamen.



Tras la caída ante el campeón San Lorenzo (87-98) el pasado viernes, Piccato dejaba sus sensaciones ante Télam y deslizaba que el equipo “todavía es joven e inexperto; peca de ansioso para cerrar los juegos”.



“No sólo debemos tener un grado de concentración contra los grandes equipos también es necesario exhibirlo ante los demás”, manifestaba el hoy ex entrenador de Peñarol.



“Al ser un equipo en formación, se ve en el campo que anotamos, pero debemos ser intensos para que no nos anoten. Si eso sucede, deja de ser negocio”, se quejaba Piccato.



Peñarol asumirá su próximo encuentro oficial el jueves 27 en el Polideportivo Panamericano de Mar del Plata ante San Lorenzo, precisamente, en la reanudación de la fase regular, tras el parate impuesto esta semana por los encuentros de clasificación hacia la AmeriCup (Copa América) edición 2021.