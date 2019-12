Pichetto cuestiona el proyecto que busca eliminar la fórmula de ajuste previsional

El ex senador nacional Miguel Pichetto cuestionó hoy la propuesta del gobierno nacional para eliminar la fórmula de ajuste de las jubilaciones aprobada durante la administración de Mauricio Macri, y consideró que se trata de "un ajuste del gasto previsional".



"Si se suspende la aplicación de la fórmula deben decir la verdad, que es muy buena para los jubilados y onerosa para el Estado, y por eso quieren ajustar el gasto previsional", expresó el ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio en declaraciones periodísticas.



Para el dirigente del peronismo, "es muy significativo que no se ajuste más a los jubilados por el plazo de seis meses y la liquidación de la fórmula", un método, dijo, que "ha permitido mantener el poder adquisitivo de los jubilados porque se ajusta por inflación".



Pichetto añadió que el proyecto de ley en general, que hoy comenzó a discutir en comisiones la Cámara de Diputados, "configura un exceso de delegaciones y facultades en diversos temas de manejo del Estado que licúa el funcionamiento del Congreso".



"El Congreso estaba dispuesto a trabajar en normas razonables que le dieran al Poder Ejecutivo instrumentos para afianzar la gobernabilidad y no puede quedar como un mero espectador", añadió, y sentenció que "no se pueden abrir las puertas del chavismo en la Argentina".