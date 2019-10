Pichetto dijo que "estamos haciendo un trabajo con la gente" tras las PASO de agosto

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, señaló hoy en Bahía Blanca que para revertir los resultados de las PASO "estamos haciendo un trabajo con la gente", y que la visita del viernes pasado del presidente Mauricio Macri a esta ciudad "contó con el apoyo de ciudadanos que se reunieron en forma espontánea". El senador formuló estos conceptos a la prensa durante un alto de la visita al puerto local que hizo junto al ministro del Interior, Rogelio Frigerio; a ambos los flanqueaban el intendente Héctor Gay y el presidente del Consorcio del Puerto, Miguel Donadío. Pichetto dijo que "se ha recuperado en toda esta región la industria del frigorífico, se está exportando carne y además se ha generado empleo en blanco, de calidad". "El puerto aparece como una potencia para la Argentina", dijo al indicar que el puerto local "de aguas profundas por excelencia. En ese contexto el senador rionegrino dijo también que "augura a una Argentina que no es la del pobrismo", al comentar que hoy "vimos el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández en lo que yo defino haciendo un acto hablando del hambre y de los pobres". "La verdad que esa no es la salida de la Argentina", expresó al afirmar que "el verdadero debate es cómo generar más empleo, cómo hacemos para crecer, cómo potenciamos el desarrollo de las actividades económicas más potentes que tiene el país, cómo hacemos para que Argentina pueda exportar y consolidar el acuerdo con la Unión Europea". "De esto tenemos que hablar, no de los pobres", sostuvo al señalar que "el camino para sacarlos de la pobreza es fundamentalmente a través de la generación de empleo y no con el relato del pobrismo o de convocarlo al piquetero Juan Grabois", expresó Pichetto, para quien a su criterio "eso nos condena a la noche más oscura en la Argentina". Pichetto afirmó que un eventual triunfo del kirchnerista Frente de Todos condenará al país al peor de los escenarios: "Nos espera la Argentina nuevamente del resentimiento, del odio, el planteo casi clasista, estúpido, nos espera ésta idea de reivindicar los años 70 y la lucha armada, parece mentira pero se dicen éstas cosas", dijo,