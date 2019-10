Pichetto: "La lealtad es con el pueblo argentino, no la subordinación a un liderazgo mesiánico"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, aseguró hoy en Salta que la lealtad "es con el pueblo argentino" y "no la subordinación a un liderazgo mesiánico", y afirmó que "hay una gran motivación y una gran energía de la gente acompañando en todo el país" al oficialismo. "La lealtad es con la Argentina, con la libertad, con el cumplimiento de las normas, con una justicia independiente. La lealtad es con el pueblo argentino", expresó. Pichetto habló en conferencia de prensa en Salta, junto al senador nacional Juan Carlos Romero y al diputado nacional Miguel Nanni, que buscan ser reelegidos. "El general Perón decía primero la Patria, después el movimiento y por último los hombres. Esta es la idea del Día de la Lealtad. No es la subordinación a un liderazgo mesiánico, que expresa ideas muy sectarias, muy radicalizadas. No es la lealtad a un liderazgo político que expresa ideas locas", afirmó. Pichetto, que recorrió obras en Rosario de Lerma, reivindicó al "peronismo republicano, democrático, que trabaje para la convivencia de los argentinos". Destacó la "gran motivación y gran energía de la gente acompañándonos en todo el país. El presidente (Mauricio Macri) salió a la calle, está llenando las plazas de las distintas ciudades del país", tras lo que sostuvo: "Tenemos mucha convicción que vamos a dar vuelta el resultado y que estamos frente a un escenario de balotaje". También aseguró, ante la decisión de la Corte Suprema sobre los fondos que reclaman las provincias, que el gobierno "va a cumplir lo que surge de esa sentencia y va a mantener los beneficios que otorgó" con "recursos nacionales". Por otra parte, resaltó que el primer debate presidencial "ha sido altamente positivo" para Macri, "que dio una imagen de estadista", y dijo que el candidato peronista Alberto Fernández, "tuvo un dejo de arrogancia y de mucha agresividad". Sobre el debate del próximo domingo, resaltó que "somos optimistas porque hay otros temas muy potentes en los que el gobierno nacional ha trabajado eficazmente". Consideró que ante la posibilidad de un balotaje no habrá una "situación dramática en la economía", que ya tuvo un "impacto importante" el 12 de agosto pasado. "Los bonistas, los mercados, los sectores financieros están preocupados ante la propuesta del Frente de Todos", lo que "tensionó la economía, aumentó el dólar y el riesgo país y bajaron las acciones". Pero aclaró que "esto ya pasó" pues Macri "tomó medidas que estabilizaron el dólar; el proceso económico seguirá medianamente como está, hasta el 10 de diciembre".