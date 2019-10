Pichot considera que Japón "tiene todo para jugar en el Championship"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El argentino Agustín Pichot, vicepresidente de la World Rugby, afirmó hoy que el seleccionado de Japón, que avanzó a los cuartos de final en la copa del Mundo que se está desarrollando en ese país asiático, tiene todo para sumarse al Rugby Championship. El Rugby Champiosnhip es un certamen anual que ya suma ocho ediciones y en el cual toman parte los seleccionados de Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia y Argentina. "Lo dije hace más de tres años y varios colegas ingleses me han enviado las notas, porque ahora se empieza a hablar de Japón. Me ponía en el lugar de ellos, como fue con Argentina en 2007, y tiene todo para entrar al Championship, vamos a ir por ese camino", dijo Pichot según consignó A Pleno Rugby. El ex medio scrum de Los Pumas agregó: "Japón ganó los cuatro partidos de su zona de manera contundente. No lo esperaba nadie. Nosotros sabíamos que era potencial competidor, porque ya en 2015 había logrado ganarle a Sudáfrica y ahí fue una sorpresa".