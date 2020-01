Piden adhesión a Ley Micaela, intimar y publicar nombres de quienes se nieguen a capacitar en género

Los concejales del Bloque del Frente Justicialista Pampeano (FREJUPA) solicitaron en un proyecto de ordenanza que la Municipalidad de Santa Rosa adhiera a la Ley Micaela, que obliga a la capacitación en género a todas las personas que integran los tres poderes del Estado, y que las personas que se nieguen sean intimadas y sus nombres publicados, cuando decidan no capacitarse sin causa justificada.



Los y las ediles del cuerpo deliberativo de Santa Rosa presentaron una ordenanza que cuenta con el aval de todos los bloques, en la que solicitan que el municipio capitalino adhiera a la Ley Provincial 3175, de adhesión a la Ley Nacional 27499 de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.



En la iniciativa, sostuvieron que "la violencia contra la mujer, constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades; que es deber ineludible del Estado argentino en todas sus jurisdicciones bregar por la remoción de los patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres".



Además, expresaron que "la capacitación y formación en la temática de género y violencia contra las mujeres no puede quedar librado a la mera preferencia individual de las personas, sino al cumplimiento de los deberes asumidos por nuestro país al firmar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres".



En el proyecto de ordenanza también pidieron que se establezca "la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública municipal, en todos los niveles y jerarquías del Departamento Ejecutivo y del Departamento Deliberativo" y señalaron que las personas que "se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones, serán intimadas en forma fehaciente por la Autoridad de Aplicación".



"El incumplimiento de la capacitación obligatoria será considerado falta grave", sostienen en el proyecto de ordenanza advirtiendo que "el Departamento Ejecutivo y/o la Presidencia del Concejo Deliberante según corresponda, publicarán los nombres de quienes no acceden a la capacitación sin causa justificada", agregó el proyecto.