Piden agravar las penas por el presunto abuso de una menor en Jáchal

La causa sobre presunto abuso por parte de Andrés Vega, hermano del intendente de Jáchal, sufrió nuevos movimientos esta semana ya que el abogado José Torres pidió ser parte querellante en el juzgado de la Segunda Circunscripción, a cargo del juez Eduardo Vega. Lo hizo como representante del padre de la menor presuntamente abusada. Pero en el escrito además realizó una solicitud de "reserva de nulidad del proceso" ante nuevas medidas que beneficien al apuntado sumado al pedido de agravamiento de la carátula que actualmente es de abuso sexual simple.

Sobre el hermano del jefe comunal pesa una denuncia que data de fines del 2019 luego que la mamá de una alumna de Andrés Vega denunciara en Anivi, y luego en el Juzgado de Jáchal, que la niña afirmaba que su maestro le tocaba las partes pudentas. Esto generó que el juez Alonso dictara medidas de investigación entre las que contaba con una Cámara Gesell, que fue rechazada por las autoridades de ANIVI expresando que la víctima “no lograba comunicarse correctamente”.

Luego, y por una licencia del juez natural, el otro magistrado de Jáchal, Eduardo Vega, junto al fiscal Sohar Aballay le concedieron la eximición de prisión a pesar que el apuntado del hecho no logró certificar con pruebas fehacientes sus dichos referido a que no estuvo presente en el periodo en que ocurrió el abuso por tener parte de enfermo. A pesar que no presentó documentación que lo avale, el magistrado le dio curso al pedido de sobreseimiento interpuesto a mediados del 2020 sin conocerse más con respecto a la investigación.

Por todo esto es que el abogado del padre de la niña pidió la nulidad del posible sobreseimiento ya que contó que “los rumores de la calle eran fuertes sobre el sobreseimiento de Vega. Y como la información de la causa es nula y recién ahora podré conocerla, es que me anticipe ante la posibilidad de que liberen al presunto abusador”, expresó Torres.

Además el letrado pidió que se tomen medidas como la Cámara Gesell que no se hizo en su momento y que, para el abogado, son básicas en la investigación de estos hechos. En la estrategia de la querella también está pensado en solicitar prisión preventiva ya es una medida que prácticamente es de principio estándar en causas de abuso contra menores como el que se está investigando.

“Todo lo que pedí es para intentar equilibrar la balanza de la justicia que advierto que está claramente volcada para el lado del hermano del intendente Vega”, cerró el abogado Torres.

Nuevas irregularidades

Uno de los fundamentos por lo que el juzgado de Eduardo Vega y el fiscal Sohar Aballay de Jáchal le dieron curso al pedido de sobreseimiento es gracias a una pericia psicológica que la abogada de Vega presentó sobre el estado de la menor que presuntamente fue abusada por el docente de la Sala de 3 años de la escuela Normal Sarmiento.

La letrada Gimena Corona dispuso de un informe psicológico sobre la menor que fue dispuesto y pagado por la abogada que defiende los intereses de Andrés vega. Hecho que mínimamente llamó la atención debido a que es realizado por una parte interesada y que comúnmente se rechaza de plano. Pero en esta oportunidad el juez Vega la aceptó como prueba favorable para el hermano del intendente de Jáchal.