Piden ayuda para que Anita pueda competir en el Argentino de Ruta júnior 2020

Anita (15), es oriunda del departamento de Sarmiento y es descendiente del pueblo huarpe de Cochagual. Vive en una casita humilde en el poblado de Punta del Médano y es hija de un campeón del ciclismo provincial: Marcelo Díaz. Más conocido como “El Guapo Mediagüino”, que pasó a la historia en el año 1993, al ganar la Doble Calingasta.

Marcelo Díaz (papá de Anita) hoy es el herrero del pueblo; pero, tranquilamente podría haber sido una de las figuras deportivas de la provincia y el país, si el infortunio no se le hubiera cruzado en la vida.

“En el año 96, cuando estaba entrenando, a la altura de Carpintería, un camión me arroyó y me dejó en sillas de ruedas, fuera de competencia para siempre”, contó Marcelo. “En esos días me quería morir, porque me quedaba sin mi pasión: andar en bicicleta. Pero no me rendí y la vida me dio revancha a través de mi hija”.