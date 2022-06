Piden ayuda para una familia con cuatro chicos que quedó en la calle tras un incendio

En medio de las bajas temperaturas, una familia sanjuanina se quedó en la calle debido a que su vivienda, ubicada en San Martín, se les incendió en la noche del martes. Ahora, un hombre inició una colecta solidaria, ya que se quedaron con lo puesto.

El incendio fue cerca de las 21, aparentemente, el fuego comenzó por un cortocircuito. Empezó en la habitación y tan sólo en unos minutos se extendió por toda la casa, realizada con adobe. Las llamas fueron tan intensas que consumieron todo, las pérdidas fueron totales y la familia quedó a la intemperie.

La madrugada del miércoles, esta familia integrada por el padre, la madre y los cuatro hijos de 3, 4 y 7 años y la bebé de 4 meses de vida, la pasaron en un familiar. Desde el municipio les llevaron bolsones de mercadería, colchones y frazadas. No obstante, un ciudadano del departamento, Eduardo Garro, puso en marcha una campaña solidaria para recolectar donaciones para los afectados.

“Esta mañana fui a verlos, no me imaginaba que era tanto, pero se ha quemado toda la casa que era precaria. Me pidieron ayuda porque varias veces hice campañas solidarias”, contó Garro.