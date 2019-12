Piden el desafuero de jueces electorales de Guatemala por irregularidades en los comicios

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Ministerio Público de Guatemala solicitó un antejuicio (proceso de desafuero) en contra de los cinco magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral por irregularidades que desembocaron en los fallos informáticos reportados en las elecciones presidenciales de junio pasado que levantaron todo tipo de controversias, objeciones y protestas violentas.



El jefe de la fiscalía de Delitos Electorales, Rafael Curruchiche, aseguró anoche en rueda de prensa que "el evento electoral 2019 se generó una serie de fallos en el sistema informático" que podían haberse evitado si los magistrados del Tribunal Supremo Electoral hubieran tomado medidas.



"En 2017 se hizo un requerimiento al pleno para crear una unidad de sistemas electorales que trabajara con tiempo la digitación y transmisión de resultados; un tema que los magistrados omitieron y no tomaron ninguna acción", que pudo haber evitado los fallos en la transmisión de datos en la primera vuelta el 16 de junio.



Según Curruchiche, un perito del Ministerio Público concluyó que el sistema informático del Tribunal "es ineficiente, los resultados son poco confiables y hay falta de conocimiento del personal de la dirección de informática".



Subrayó que "todo pudo haberse evitado con anterioridad al proceso electoral si los magistrados hubieran actuado a tiempo".



La denuncia presentada por la Fiscalía indica que las "máximas autoridades" del Tribunal Supremo Electoral "omitieron e incumplieron" la "organización, planificación, dotación de recursos humanos y tecnológicos a la dirección de informática para realizar con éxito el proceso y evento electoral".



También, se reportó "la falta de diseño, planificación y ejecución de un sistema informático capaz de dar certeza y confiabilidad", reportaron medios locales y la agencia de noticias EFE.



A pesar de que los comicios electorales fueron realizados el 16 de junio, los magistrados confirmaron hasta el 1 de julio los resultados de aquella jornada, que determinó la necesidad de una segunda vuelta entre la ex primera dama Sandra Torres y el ex director de Presidios Alejandro Giammattei el 11 de agosto.



Esa segunda vuelta la ganó por un amplio margen el derechista Giammattei, quien tomará posesión el próximo 14 de enero.



Las denuncias, las manifestaciones, los enfrentamientos violentos y los bloqueos en diferentes puntos del país en contra de los resultados de las votaciones forzaron a los magistrados del ente electoral a tomar la decisión de volver a hacer una evaluación total de los sufragios.



Por este caso están procesados el ex director y ex subdirector de Informática del Tribunal Supremo Electoral Gustavo Castillo y Beny Obdulio Román, respectivamente, por la supuesta comisión de los delitos de destrucción de registros informáticos e incumplimiento de deberes.