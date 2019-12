Piden enjuiciar a dos docentes jujeñas por no denunciar el abuso sexual que sufría una estudiante

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Ministerio Público de la Acusación de Jujuy solicitó hoy la citación a juicio oral de dos docentes de un colegio secundario de la ciudad de Libertador General San Martín, acusadas de no denunciar un caso de abuso sexual que sufría una alumna y que conocían , informaron fuentes judiciales.



El pedido fue realizado por el fiscal de investigación, José Blanco, quien remitió a la Sala 3 del Tribunal en lo Criminal el pedido de citación a juicio contra la directora y una docente de un establecimiento escolar, quienes no denunciaron los hechos luego de que la víctima, de 13 años, les relatara los vejámenes a los que era sometida por parte de su padrastro.



En la investigación penal preparatoria, las docentes, F. A., y N. Á., quedaron imputadas por ser las presuntas autoras del delito de “omisión de los deberes de funcionario público”.



La investigación que derivó en estas imputaciones comenzó por la denuncia de una trabajadora social, quien en mayo del 2019, se enteró de los abusos sexuales que sufría la menor por parte de su padrastro.



La investigación estableció que la víctima había relatado los hechos a una docente por medio de un escrito y esta a su vez informó a la directora del establecimiento en septiembre de 2018.



Ambas docentes, conociendo lo expuesto por la menor, no denunciaron penal ni judicialmente los abusos, tal cual lo prevé la ley.



Ello género que la menor siga siendo abusada por su padrastro, situación que originó la acusación a las docentes por lo que se solicitó la citación a juicio, indicaron los voceros judiciales.



Una de las imputadas dijo que la madre de la víctima fue citada por lo sucedido pero que negó conocer lo que su hija contaba, por lo que se le le habría indicado que radique la denuncia.



Luego, la progenitora aseguró que realizó la denuncia en sede policial, lo cual se comprobó que no fue así.



Por la denuncia de abuso propiamente dicha, el padrastro de la estudiante, cuyas iniciales de identificación son O.A.E, se encuentra procesado y detenido imputado del delito “abuso sexual gravemente ultrajante, a raíz de reiterados hechos que habrían sucedido desde el año 2012 hasta mayo del 2019.