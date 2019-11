Piden impugnar elección en municipio bonaerense de Maipú por la presunta retención de DNI a votantes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El candidato a intendente del municipio bonaerense de Maipú por el Frente de Todos, Facundo Coudannes, presentó ante la Justicia un pedido de impugnación de la elección local y denunció que el actual jefe comunal, Matías Rappallini, de Juntos por el Cambio, retuvo los documentos a vecinos para que no puedan concurrir a votar el 27 de octubre último.



En los comicios generales, Coudannes fue derrotado por Rappallini por unos 62 votos ya de acuerdo al escrutinio provisorio el primero sumó en las urnas 4.014 sufragios contra los 4.076 que cosechó su rival.



De acuerdo al postulante peronista, el oficialismo llevó adelante una maniobra mediante la cual se les retuvo el documento a un centenar de cooperativistas que prestan servicios en la comuna para impedir que puedan sufragar.



El candidato radicó la denuncia ante el magistrado federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien luego remitió la causa a Adolfo Ziulu, juez subrogante del Juzgado Federal N° 1 con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires.



La presentación judicial fue acompañada por los apoderados del Partido Justicialista de Maipú, Sebastián González, Oscar Benítez y Julio César Guma.



En declaraciones formuladas a Télam, el intendente Rappallini rechazó la denuncia y consideró que "todo esto es un disparate y una gran mentira para ensuciar la elección".



"Coudannes busca generar ruido y ensuciar la cancha para no reconocer la derrota. Es lamentable porque ahora todo el pueblo está revolucionado. Es verdaderamente muy desprolijo", analizó y desmintió que él o funcionarios municipales hayan retenido documentos de trabajadores.



Sostuvo que "la denuncia no tiene sustento", añadió que su rival del peronismo "primero habló de 150 DNI retenidos, luego de 30 y las supuestas víctimas dan versiones en videos de redes sociales que no tienen ningún tipo de fundamento".



"Fue un domingo en el que se llevó el escrutinio correctamente y 24 horas después saltó todo esto. Es vergonzoso", finalizó.



Fuentes de Cambiemos, además, explicaron que la Ley Electoral establece que la denuncias por supuestas irregularidades deben radicarse dentro de las 48 horas posteriores al comicio por lo cual los plazos estarían vencidos.