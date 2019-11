Piden juicio para los acusados de la muerte de una joven tras suministrarle cocaína

Una fiscal federal de Rosario pidió que se eleve a juicio oral la causa que se sigue a dos hombres acusados de haber provocado la muerte de una adolescente de 16 años en un motel de la localidad santafesina de Firmat luego de haberle facilitado cocaína, informaron hoy fuentes judiciales.



Los imputados son Miguel Angel Correa López (42) y Leonardo Osuna (34), quienes están procesados por “suministro de estupefacientes a título gratuito para consumo personal a dos personas menores de edad y el homicidio culposo de una de ellas”, Lorena Osuna (16), prima del segundo.



Según dio por acreditado en la causa la fiscal Adriana Saccone, el 13 de abril de 2018 la joven estuvo desde horas de la tarde hasta la noche junto a su primo y un amigo, también menor de edad.



Alrededor de la medianoche, Correa envió un mensaje de texto a Osuna para verse, por lo que el imputado pasó a buscarlo en auto en compañía de los dos menores.



Correa estaba con su pareja y todos juntos en auto se dirigieron a un motel de Firmat, a 110 kilómetros de Rosario, en donde estuvieron consumiendo cocaína hasta el momento en que la chica de 16 años comenzó a sufrir convulsiones.



Cerca de las 6, un llamado al 911 alertó a la Policía, que llegó al lugar para trasladar a la muchacha a un centro de salud, donde llegó sin signos vitales.



Del informe preliminar de la autopsia, surgió que la muerte se produjo por falla cardíaca y pulmonar por probable consumo crónico de sustancias, mientras que el test de drogas en orina dio positivo para cocaína.



Según informó la página www.fiscales.gov.ar, para Saccone “quedó comprobado que los dos menores consumieron grandes dosis del estupefaciente, material que no fue adquirido por ellos ni por la pareja de Correa” y los testigos coinciden en que Osuna y Correa vendían cocaína.



Al dictarse los procesamientos, las defensas oficiales de ambos imputados apelaron la calificación legal y sostuvieron que no había elementos para señalar que se trate de un hecho delictivo, entre otros aspectos.



En agosto pasado, la Sala A de la Cámara Federal de Rosario convalidó la hipótesis acusatoria y afirmó que los únicos que podrían resultar penalmente responsables son Osuna y Correa y que, pese a sus declaraciones, no hay elementos que permitan concluir que la droga fue suministrada por uno de los dos encargados del motel y no por ellos.



Por el contrario, a lo largo de ese día, ambos fueron proveyendo el material estupefaciente.



“Varias de las alegadas inconsistencias en las versiones dadas por ambos encartados no son más que intentos en desligarse de su responsabilidad penal y atribuirle responsabilidad a su consorte procesal”, sostuvo el tribunal de alzada sobre ese punto.



Respecto al homicidio culposo, también se remarcó en ese fallo que era posible concluir que la muerte derivó del suministro de drogas efectuado por los dos imputados.



Además, la sala coincidió con el planteo de la fiscal en cuanto a que se violó el deber de cuidado, no sólo por el carácter de menor de edad de la víctima, sino también por las cantidades suministradas.