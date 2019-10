Piden la prisión preventiva del jardinero acusado de matar y quemar a un jubilado en Moreno

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Una fiscal de Moreno pidió la prisión preventiva de un jardinero que permanece detenido como sospechoso del crimen de un jubilado que en septiembre fue asesinado a golpes en la cabeza y luego quemado en una casaquinta de ese partido bonaerense, informaron fuentes judiciales. La solicitud fue realizada por la fiscal Carina Saucedo, de la Unidad Funcional de Instrucción número 2, en la causa que sigue a Martín Ezquiel Córdoba (20) por el crimen de Alberto Nos (75), a quien se cree que el primero mató en el marco de una discusión y que luego le robó herramientas, “Homicidio agravado por su comisión con alevosía y robo” es la calificación elegida por la fiscal para enmarcar el hecho, la que ahora debe ser analizada por el Juzgado de Garantías 1 de Moreno, a cargo de Adriana Julián, agregaron los voceros. El hecho ocurrió el 5 de septiembre, cuando la Policía fue advertida sobre una camioneta que se estaba incendiando a metros de la entrada de la casaquinta del jubilado, situada en Juana Azurduy, entre la colectora sur del Acceso Oeste y diagonal Nápoles, de la localidad bonaerense de Francisco Álvarez. Cuando los efectivos concurrieron al lugar, vieron que la puerta estaba abierta y en el interior encontraron al jubilado calcinado en el quincho. Si bien el imputado se negó a declarar, la hipótesis que sostienen los investigadores es que Córdoba y Nos mantuvieron una discusión, el joven le pegó un fuerte golpe en la cabeza -posiblemente con un adoquín- y luego le sustrajo una carretilla, una sierra eléctrica y otro tipo de herramientas de jardinería. Luego, el atacante prendió fuego el cadáver y encima le colocó una especie de tarima de madera. El informe preliminar de la necropsia señaló también que el jubilado sufrió quemaduras de distinto grado en el 80 por ciento de su cuerpo pero, a raíz de la ausencia de humo negro en sus pulmones, se pudo establecer que la víctima ya no respiraba cuando comenzó a ser incendiada. Lo que no se pudo determinar es si el sindicado agresor intentó huir en la camioneta Renault Duster de Nos, ya que precisamente el acusado no sabe manejar, motivo por el cual no se descarta que la haya chocado tras ponerla en marcha. Tras el crimen, Córdoba estuvo prófugo durante unas horas y luego fue detenido en la localidad de La Reja, donde manifestó que el hombre intentó "manosearlo", aunque esos dichos no tienen validez porque nunca fueron ratificados ante la fiscal.