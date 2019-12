Piden que vayan a juicio otras dos acusadas de integrar "Los Monos"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Fiscalía Federal 3 de Rosario y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) pidieron que dos mujeres vayan a juicio oral como acusadas de integrar la organización criminal "Los Monos", liderada por el ya condenado Máximo Ariel "Guille" Cantero, informaron hoy fuentes judiciales.



El requerimiento de la fiscal rosarina Adriana Saccone y el titular de la Procunar Diego Iglesias recayó sobre las imputadas Gladys Corbera (55) y Norma Cristina Monzón (41).



Según las fuentes, el pedido fue presentado ante el juez federal 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, quien ahora deberá resolver si lo acepta y envía a las dos acusadas a juicio oral.



La investigación sobre Corbera y Monzón se inició en noviembre de 2014, cuando personal de la Sección Rosario de la Superintendencia de Drogas Peligrosas dio aviso sobre la comercialización de estupefacientes en la esquina de Laprida y Chávez, en dicha ciudad del sur santafesino, donde antes había funcionado un búnker de drogas.



A partir de una serie de escuchas telefónicas se determinó que en la maniobra participaban, por un lado, "Guille" Cantero y su pareja, Vanesa Barrios, quienes se encargaban de la comercialización de cocaína; y por el otro, Emanuel Chamorro (otro de los líderes de la banda) y su mujer Jessica Lloan se dedicaban a la venta de marihuana.



En base a esas tareas investigativas se estableció que Corbera aparentemente se encargaba de fraccionar la cocaína y distribuirla entre los responsables de abastecer los puntos de venta al menudeo, bajo las órdenes de Barrios, mientras que Monzón acopiaba la marihuana que luego entregaba y comercializaba Lloan.



En diciembre de 2018, "Guiller" Cantero y Chamorro fueron condenados a 15 y 17 años de prisión por organizar la venta a drogas desde la cárcel de Piñero donde están detenidos y junto a sus respectivas parejas, quienes recibieron sendas penas de 13 años a de cárcel.



Se cree que estas operaciones, de las que habrían participado Corbera y Monzón, se desarrollaron en esa zona de Rosario entre noviembre de 2014 y noviembre de 2015.



Sin embargo, estas dos mujeres no fueron sometidas al mismo juicio que los otros imputados ya que fueron detenidas este año.



En julio último, Corbera y Monzón fueron procesadas como "coautoras de "comercio de estupefacientes, agravado por la circunstancia de haber intervenido en el mismo más de tres personas en forma organizada", delito por el que el Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió ahora que sean juzgadas.



En su requerimiento, los fiscales se refirieron a "Los Monos" y señalaron que sus integrantes actuaban en "forma coordinada y ocupando roles específicos" que iban "desde la persona que llevaba a cabo la comercialización de la droga en un punto de venta" hasta los "organizadores" que "controlaban tanto el funcionamiento y abastecimiento de las bocas de expendio, como también gestionaban la provisión de grandes cantidades de alcaloides" y luego "efectuaban un control exhaustivo de las ilícitas ganancias".



"Las maniobras constatadas a lo largo de la investigación conducen a afirmar que existía entre las aquí imputadas y el resto de los investigados ya juzgados, una sincronía y coordinación que quedó definitivamente cristalizada en su actuación ( ) , la cual estaba encaminada a la concreción de un único fin: el tráfico de sustancias prohibidas", indicaron.



Este será un nuevo juicio oral vinculado al accionar de "Los Monos" luego de que en el último, que terminó el 12 de diciembre pasado, "Guille" Cantero fue condenado a 7 años de prisión por traficar estupefacientes junto a otras 16 personas, entre ellas un ex policía federal, un periodista deportivo y un ex candidato a senador nacional, quienes recibieron penas de entre tres y ocho años de cárcel.



De esta manera, el jefe de esa organización criminal, encarcelado desde 2013, acumuló su cuarta sentencia por distintos hechos delictivos, por lo que los jueces dispusieron diferir en una futura audiencia que aún no tiene fecha, la unificación de penas que le corresponderá a Cantero.



Además de la condena a 15 años por narcotráfico en la causa principal, en abril de 2018 "Guille" recibió una condena a 22 años de cárcel como jefe de una asociación ilícita destinada a cometer múltiples delitos y por instigar un homicidio en presunta venganza por el crimen de su hermano, Claudio "Pájaro" Cantero.



Mientras que en octubre último, un Tribunal Oral Federal de Rosario lo condenó a 10 años de reclusión al encontrarlo responsable de un secuestro extorsivo fallido -quienes lo ejecutaron se equivocaron de persona- también organizado desde la cárcel.