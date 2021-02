Piden que vuelvan a funcionar salones de eventos para evitar fiestas clandestinas

Propietarios de salones de eventos están solicitando al Gobierno la habilitación con el fin de evitar las fiestas clandestinas que aseguran que se realizan ante la falta de esta autorización.

Actualmente los salones están habilitados para funcionar como restaurantes por lo que desde la Cámara de Salones de Eventos dicen que los sanjuaninos prefieren alquilar cabañas o fincas y hacer los festejos de forma ilegal.

“Queremos que Gobierno entienda que la herramienta más útil que puede haber es habilitar a los salones de eventos para evitar estas fiestas clandestinas que se están haciendo. Se hacen bajo ningún protocolo ni control. La gente va, alquila una finca en el Médano de Oro en Ullum y hacen esos eventos clandestinos”, dijo a DIARIO HUARPE la presidenta de la cámara, Natalia Gómez.

Además, están pidiendo que se amplíe la capacidad que en la actualidad es de un 30% en el interior y 40% en el exterior. Quieren que sea al menos del 60% debido a que en pocos meses comenzarán los fríos y no podrán colocar mesas en el exterior.

En San Juan hay 35 salones de eventos, según Gómez, en ellos trabajan unas 5.000 personas ya que hay sonidistas, decoradores, modistas, mozos, iluminación, servicios de lunch, entre otros.

“Estamos habilitados para trabajar como restaurantes y muchos no se han reinventado porque no les da la capacidad ni los costos para hacerlo. No podeos hacer eventos como casamientos, cumpleaños de 15, bautismos que es nuestra actividad principal y de la cual estamos suspendidos hace casi un año”, comentó la presidenta de la cámara.

Lo que buscan es trabajar como salones de eventos con los protocolos existentes y habilitaciones correspondientes, para poder empezar a cumplir con los contratos que tienen suspendidos hace casi un año.

Ante esta situación, a muchos sanjuaninos ya les reintegraron el dinero, pero Gómez asegura que si sigue esta situación van a desaparecer. “Vamos a tener que vender los salones para reintegrar el dinero de los eventos del año pasado”.

Entre los pedidos también hay otro: que habiliten los bailes alrededor de las mesas en las que se pueden sentar hasta 8 personas.

“Queremos que haya una línea clara, que nos digan `pueden hacer el evento bajo esta modalidad y en estos horarios´ porque no hay nada claro”, cerró la presidenta de la Cámara de Salones de Eventos.