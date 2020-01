Piden "reconvertir" un zoológico en Alemania después de que un incendio matara a más de 30 animales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La ONG Proyecto Gran Simio condenó el incendio ocurrido en un zoológico de Alemania en el que murieron más de 30 animales, entre ellos orangutanes y gorilas, y se pronunció por la reconversión de estos sitios para que sean "simplemente centros de rescate de animales autóctonos, llevando a los exóticos a santuarios"



En un comunicado de prensa, los activistas expresaron que "los grandes simios deben ser sacados" de los zoo, ya que "numerosos informes científicos ya avalan que no deben ser encerrados en cautividad debido a que pertenecen a nuestra propia familia Hominidae" e incluso piden que "el chimpancé y el bonobo formen parte de nuestro propio género homo".



Para esa organización, "todos los animales de un zoológico son meros cromos sin vida. Se les ha quitado la esencia de vivir, la cultura de su propia especie y solo se les mantienen en las instalaciones con un claro beneficio económico bajo la creencia falsa de que se les mantiene de esa forma para la supervivencia de la especie".



En el incendio ocurrido en Krefeld, Alemania, murieron cinco orangutanes de Borneo, dos dos gorilas Occidentales de llanura, un chimpancé, murciélagos y aves.



En ese incendio, como informó Télam el 1° de enero, fue causado por globos de papel lanzados en los festejos de Año Nuevo.



Más allá de manifestarse en contra de los zoológicos, la ONG propuso que todas las instalaciones donde se encuentren encerrados los animales "tengan dispositivos contra incendios con sistemas de rociado de agua".



La tragedia ocurrida en el zoo de Alemania "se pudo haber evitado", concluye el comunicado, que lleva la firma de Pedro Pozas Terrados, director ejecutivo del Proyecto Gran Simio (España) y presidente internacional del Great Ape Projet.



El Proyecto Gran Simio es una ONG internacional que "no pretende que se considere a chimpancés, gorilas, orangutanes y bonobos como humanos, que no son, si no como homínidos, que sí son".