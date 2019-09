Pidieron cambiar la acusación contra los sospechados de matar a Kevin Guevara

La fiscal Marcela Torres pidió cambiar la acusación contra los tres sospechosos de apuñalar y dejar agonizando a Kevin Guevara en enero de 2018 para robarle el celular y la billetera. Esto se dio luego de la reconstrucción de los hechos que se llevó a cabo en la noche del miércoles en la plazoleta del barrio Felipe Cobas. Como consecuencia de este pedido los alegatos serán después de octubre.

La Fiscalía vio que las pruebas recolectadas no coincidían con la calificación de "homicidio en ocasión de robo", que pesaba en Marcos Mercado, Ezequiel Trigo y Ariel Ochoa. Torres consideró que la acusación debía ser más grave y solicitó que se juzgue a los tres detenidos por el delito de "homicidio agravado por alevosía, en concurso real de dos o tres personas y criminis causa". De esta manera podrían ser condenados a prisión perpetua.

Tras recibir la solicitud de la fiscal, el Tribunal de la Sala Primera pasó el juicio a un cuarto intermedio hasta el siete de octubre para que los representantes de la defensa de Mercado, Trigo y Ochoa puedan conseguir pruebas y argumentos para una nueva estrategia.

Afuera, en Tribunales, la familia de Guevara estuvo presente una vez más con carteles y cánticos de pedido de justicia. Los manifestantes cortaron calle Rivadavia por un tiempo determinado y luego se desconcentraron.

Este jueves, familiares de Kevin se manifestaron en Tribunales (Foto de DIARIO HUARPE).

Este miércoles por la noche los jueces Silvia Peña Sansó de Ruiz, Juan Carlos Caballero Vidal (h) y Raúl José Iglesias hicieron la reconstrucción de los hechos en Caucete junto con la fiscal Torres y los abogados defensores: la defensora oficial Mónica Sefair y el abogado particular Horacio Merino. Ahí un periodista y padre de una víctima de la inseguridad increpó a uno de los jueces, provocando un revuelo que no terminó a mayor conflicto. Solo hubo insultos y no agresiones físicas.

Marcos Mercado declaró que mató a Kevin para defenderse y que estaba arrepentido. En cambio Trigo y Ochoa se abstuvieron de declarar ante el tribunal.

Marcos Mercado se culpó por el crimen, pero dijo que se defendió de Kevin (Foto de DIARIO HUARPE).

Después declararon el médico forense, un testigo, el padre y la novia de la víctima, según indicaron fuentes de la Sala Primera. El forense destacó que Kevin falleció a raíz de los cinco puntazos que recibió en su cuerpo. Por otra parte, el testigo, cuya identidad se reserva por su seguridad, expresó que vio a dos personas atacarlo mientras que el otro estaba a un costado con una bicicleta.

Los jueces en la reconstrucción de los hechos (Foto de Erika Domínguez).

A Kevin Guevara lo asesinaron el 27 de enero del año pasado a las 4 de la mañana cuando caminaba hacia su casa hablando por teléfono. Según su padre Luis Guevara, lo atacaron por la espalda cuando él nunca se resistió al asalto. El ataque se produjo en la plazoleta del barrio Felipe Cobas, llamada Virgen de Fátima, a pocos metros de su casa.