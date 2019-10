Pilotos ratificaron el paro de 48 horas en los vuelos de Aerolíneas Argentinas

Tras el pedido del candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández a los pilotos de parar con la medida, éstos ratificaron el cese de actividades para el fin de semana.

“Tienen razón y son víctimas de las políticas del Gobierno. Si mi palabra pesa, les pido que no tomen esas medidas, no es un buen momento. Si podemos hacer algo para no tener un conflicto el fin de semana, se los voy a agradecer”, señaló.

Poco después, los pilotos ratificaron la medida de fuerza. “Nos sorprendió que un candidato nos diga eso, entendemos la buena voluntad, pero es una medida que venimos trabajando hace tiempo, hace un año; el paro de 48 horas es inamovible”, aseguró el secretario general de la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA), Cristian Erhardt.

En cuanto al titular del sindicato de Pilotos (APLA), Pablo Biró, aseguró: “Ya agotamos la conciliación obligatoria, no solo vamos a parar este fin de semana, sino que se va a profundizar el conflicto, porque el gobierno nos está usando por motivos electorales”.

El paro afectará a al menos 500 vuelos a partir de las 0 del sábado. En lo que va de este 2019, Aerolíneas sufrió 14 medidas de fuerza que en total afectaron a más de 16 mil pasajeros.

Fuente: Infobae.