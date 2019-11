Piñera llamó a buscar tres acuerdos para salir de la crisis: paz, justicia y una nueva Constitución

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, hizo esta noche un llamado a todos los actores a lograr tres grandes acuerdos para salir de la crisis social que afecta al país, en materia de Paz, Justicia y una nueva Constitución, para la que se llamaría a un plebiscito ratificatorio.



Asimismo, el mandatario anunció la posibilidad de reintegración de policías de investigación (PDI) y carabineros que se hayan retirado recientemente, con el fin de fortalecer la labor de las fuerzas de orden.



Piñera habló esta noche tras una reunión de emergencia en el gubernamental palacio de La Moneda, tras una nueva jornada de tensión en la que, según admitió luego el presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, se evaluó decretar nuevamente estado de emergencia, pero que se optó por no hacerlo ponderando los efectos que esta medida podría tener.



Una parte relevante de la intervención, de hecho, se centró en el repudio del presidente a los desmanes, llamando a una condena transversal de la violencia.



“Hoy hemos vivido una nueva jornada de destrucción”, señaló el mandatario en su intervención, flanqueado por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y la vocera de gobierno, Karla Rubilar. “El orden público ha sido vulnerado”, manifestó Piñera, añadiendo que “esta grave situación de violencia y de delincuencia atenta gravemente contra la democracia”.



“Por esa razón, le he solicitado al ministerio del Interior que mañana presente querellas por la Ley de Seguridad Interior del Estado contra aquellas personas que han promovido o fomentado” los actos de violencia, explicó el Presidente en su intervención, que en sus últimos minutos tuvo un rating online de 62 puntos en los cuatro principales canales.



“Hemos decidido abrir la posibilidad de reintegración a Carabineros y la PDI a todas las personas que hayan tenido un retiro reciente ( ) Pero sin duda, esto no es suficiente”, anunció el mandatario. “Esta situación tiene que terminar, y tiene que terminar ahora”, planteó.



Acto seguido, hizo un llamado a concretar tres acuerdos nacionales para superar la crisis. En el primero fue enfático: un acuerdo por la paz, “que nos permita condenar en forma categórica y sin ninguna duda” la violencia ocurrida en las manifestaciones.



En un segundo punto, Piñera apuntó que impulsará un acuerdo por la justicia, “para impulsar una robusta agenda social” y “un Chile con mayor igualdad y menos privilegios”.



Y como tercer acuerdo, el mandatario mencionó la Nueva Constitución, con un plebiscito ratificatorio. “La grave situación que vive nuestro país exige, y con urgencia, dejar de lado todas las pequeñeces y las miserias”, señaló Piñera, citado por el diario La Tercera.