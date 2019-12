Pintadas y un mural de Carpita en Chascomús para recordar a Raúl Alfonsín

Para recuperar la figura de Raúl Alfonsín en el documental "Raúl, la democracia desde adentro", que a partir del lunes se verá en distintas salas del país en funciones especiales, los cineastas Juan Baldana y Christian Rémoli, recurrieron también a otras expresiones artísticas que se suman a viejas y entrevistas.



Télam: ¿Cómo trabajaron la estética?



Juan Baldana: La estética debía ser clave en la estructura narrativa, no solo para acompañar con un ritmo acorde y que sume de una manera no convencional, sino para atraer a los jóvenes que quizás no están interesados en ver una película política. Hoy la tecnología nos permite llegar a todos lados. Cada vez se mira menos televisión pero se comunica con videos en las redes y el cine es una herramienta fundamental como forma de expresión. Sus discursos se plantean desde una proyección retro en paredes, construcciones, texturas que reflejan sentimiento urbano. Los conceptos de los entrevistados se convierten en subjetivas que reflejan lo que dicen a través de una cámara observacional que interpreta en tiempo y lugar.



T: Cómo imágenes conectoras recurrieron a un mural, y a pintadas callejeras con la idea de recuperar al personaje y su tiempo...



JB: Las pintadas callejeras reflejan la militancia de aquella época romántica, lejos de lo que es hoy la propaganda política publicitaria con aire a mentira de acuerdo a encuestas que les marcan a los candidatos que decir, pensando en lo que la gente quiere escuchar. Hoy Chascomús tiene una especie de museo en las calles con variadas frases inolvidables que reflejamos en las paredes, imitando la comunicación de la época. Y como pieza madre se hizo un mural alli, pintado por Marcelo Carpita y su equipo, un enorme artista plástico que deja su impronta en los muros de toda Latinoamérica. A lo largo de la película, se van encadenando distintas secuencias y acciones en ese mural, que se convierten al final de nuestro relato en una obra única.



T: ¿Y la música?



JB: Los músicos, Eugenia Blanco y Pablo Nomdedeu, trabajaron viendo imágenes de la época y compusieron de acuerdo a las sensaciones que les desprendía y les generaban. Es curioso porque ambos nacieron en democracia pero a través de los archivos descubrieron a este gran personaje y construyeron una obra musical con ciertos atisbos de nostalgia.



T: ¿Cómo fue el proceso de síntesis hasta llegar a dos horas y media?



JB: Entre el material de archivo, las entrevistas y el material que generamos como recursos, fueron unas 180 horas aproximadamente. El proceso de montaje se fue dando con la premisa de un guion que contempló la variable desde el que más sabe de Alfonsín hasta el que lo conoce poco. Un equilibrio entre varias perlitas que se muestran y se dicen por primera vez y los que no tienen muy claro lo que por ejemplo fue Semana Santa, La Tablada, el juicio a las juntas o el Plan Austral para dar un ejemplo.