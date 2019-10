Pizzi dijo que su plazo como entrenador de San Lorenzo "es el 30 de junio", cuando vence su contrato

El entrenador de San Lorenzo Juan Antonio Pizzi sostuvo que su plazo al frente del plantel “es el 30 de junio” próximo, cuando tiene fecha de vencimiento su contrato, luego de la dura caída como local ante Central Córdoba de Santiago del Estero, por 4 a 1, por la novena fecha de la Superliga. “Sí, me pongo plazo y es el 30 de junio (del año próximo que vence su contrato), y no veo motivos para que se tenga que adelantar el plazo”, aclaró Pizzi, en conferencia de prensa en el estadio Pedro Bidegain del Bajo Flores. En cuanto a la abultada derrota, el entrenador respondió: “Es un resultado doloroso y uno de los más duros de mis dos etapas en San Lorenzo, para mí, para los jugadores y para el público”. “Hemos perdido el funcionamiento que tuvimos en los primeros partidos y eso hay que retomarlo, pero la expulsión (del defensor Gianluca Ferrari) nos condicionó la idea y la intención que teníamos, y hoy no salieron las cosas de la forma que yo me imaginé”, analizó el DT. Precisamente sobre la expulsión de Ferrari, el director técnico señaló que “allí se perdió una posición que es básica y difícil de reemplazar”, y agregó: “Intenté preservar el esquema del 4-4-1”, por los cambios que realizó. “Llegamos al empate pero después de un tiro de esquina a favor quedamos en una situación desventajosa y en una desatención vino el contragolpe con el gol, y a partir de ahí se hizo más complicado”, refirió Pizzi. “Con el esfuerzo que se hizo, todo fue muy cuesta arriba, porque cuando se juega con un jugador menos das mucha ventaja, y el resultado es el reflejo de un partido con condicionantes”, expresó el entrenador. Pizzi admitió que “los equipos rivales hacen mucho esfuerzo, el resultado fue muy doloroso pero hay que aceptarlo, sufrirlo y ahora trabajar para el próximo partido” contra Huracán en el clásico. Sobre la actuación del árbitro Néstor Pitana el director técnico consideró que “tuvo una incidencia considerable en el partido, porque no sancionó un penal a Ramón Arias”. En cuanto a la defensa, Pizzi expresó que “las lesiones de Víctor Salazar y Fabricio Coloccini y la venta de Marcos Senesi cuestan”, pero sobre la cesión de Marcelo Herrera al combinado argentino sub 23 que dirige Fernando Batista aclaró que “la Selección es prioridad”. Por otra parte, el DT descartó el interés que habría expresado el entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata Diego Maradona por el delantero Adolfo Gaich: “Desmiento totalmente que haya un pedido por Gaich, lo tenemos en cuenta y lo consideramos”, concluyó.