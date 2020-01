Pizzini se quedará en Independiente pero se pueden ir Silva y Benítez

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El pase del delantero de Independiente Francisco Pizzini al Trapani, de la Serie B de Italia, se cayó definitivamente por el cambio de autoridades que hubo en los últimos días en la entidad europea y seguirá a disposición del entrenador Lucas Pusineri, que en cambio podría perder en los próximos días al defensor uruguayo Gastón Silva y al atacante Martín Benítez.



La transferencia estaba acordada a través de un préstamo por 18 meses y ese cambio de autoridades tronchó todo cuando el futbolista tenía planeado viajar hoy mismo para sumarse al equipo italiano.



Lo malo para Pizzini además de caerse el pase es que Pusineri, al asumir como director técnico del "rojo", le había avisado que no lo tenía entre sus prioridades, y por eso la dirigencia buscó ubicarlo en otro club.



El delantero de 26 años tiene contrato con Independiente hasta junio de 2022 y deberá reintegrarse a las prácticas mañana mismo para afrontar esta Superliga en la que últimamente Sebastián Beccacece, el antecesor de Pusineri, lo había empezado a tener en cuenta.



Los que en cambio podrían irse rumbo a los Estados Unidos o México a la brevedad son el uruguayo Silva y el misionero Benítez, aunque a destinos diferentes, ya que al defensor tiene una oferta firme del DC United, de Washington, además de otra de Monterrey, el equipo dirigido por el ex DT "rojo" Antonio Mohamed, mientras que al delantero lo quiere Guillermo Barros Schelotto para Los Ángeles Galaxy, de la Major League Soccer (MLS), y también lo sondearon de los Pumas, de la UNAM.



Esta última posibilidad está ligada justamente a Silva, que para llegar a Independiente debió ser liberado por Pumas, que argumentaba que lo había contratado, a cambio de una suma de dinero no saldada desde Avellaneda, ya que se adeudan 600.000 dólares que se completarían con parte del pase de Benítez.



Si se va Silva y también el volante Carlos Benavídez (Ariel Holan lo quiere para la Universidad Católica, de Chile), ambos uruguayos, otro jugador de la misma nacionalidad como el defensor central Emanuel Gularte, que juega en el club Progreso a préstamo de Montevideo Wanderers, de 22 años, y actualmente disputando el Preolímpico de Colombia con el seleccionado "charrúa", es el elegido por Pusineri para relevar al primero de los nombrados, ya que se habrán liberado dos cupos de extranjeros.



Mientras tanto desde La Plata la dirigencia de Estudiantes sigue apostando por contratar al lateral-volante izquierdo Juan Sánchez Miño. La semana pasada otro defensor, Nicolás Figal, se fue al Inter, de Miami, también de la MLS, y previamente el volante Nicolás Domingo partió a Olimpia, de Paraguay, que conduce otro ex Independiente como Daniel Garnero y jugará Copa Libertadores. Y la sangría puede continuar si finalmente la dirigencia "roja" acepta una oferta de Newell's por el delantero tucumano Sebastián Palacios.