Plácido Domingo no actuará en programa musical con motivo de Tokio 2020

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El tenor español Plácido Domingo no actuará en un programa musical previo con motivo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, informó hoy el comité organizador.



De acuerdo con un comunicado oficial, la decisión de retirarse del acto fue adoptada por el mismo artista.



En la nota se incluyen palabras del tenor, en las que se excusa de participar en la actuación musical "por la complejidad del proyecto".



El comité organizador de Tokio 2020 ya había informado en agosto pasado que estaba siguiendo de cerca la evolución de las acusaciones de acoso sexual que fueron lanzadas semanas antes contra Plácido Domingo.



Tokio 2020 había anunciado en abril pasado que Domingo compartiría escenario con el actor Ebizo Ichikawa XI, una de las figuras más relevantes del teatro kabuki, en una actuación para inaugurar un programa cultural de los Juegos, bautizado como Festival NIPPON Tokio 2020.



A raíz de las acusaciones lanzadas contra el tenor, el vicedirector general de Tokio 2020, Masaaki Komiya, dijo que el comité organizador estaba "haciendo todo lo posible para recopilar información" acerca de este tema, pero evitó mayores comentarios.



Hoy, el comité organizador señaló que, después de "mutuas consultas" con el artista, el tenor se retiraba del festival NIPPON.



"Después de una meditada consideración, he tomado la decisión de no participar en el evento Kabuki-Opera debido a la complejidad del proyecto", sostiene Plácido Domingo en el mensaje que reproduce el comité organizador de los Juegos Olímpicos.



Una veinte mujeres acusaron de acoso sexual a Plácido Domingo por hechos ocurridos en los años 80, informó Efe.