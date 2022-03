Plan Fines: la inscripción cayó un 50% con relación al año pasado, creen que faltó más información

Ya terminaron las preinscripciones al Plan Fines, que permite que argentinos completen sus estudios, y en la provincia hubo la mitad de interesados que en el 2021.

Según comentó a DIARIO HUARPE la directora de Educación de Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación, Gabriela Moreno, en este 2022 los preinscriptos fueron 7.119 personas, mientras que, el año pasado este número fue de 14.840.

Una vez realizado esto, debieron ratificar su inscripción en las escuelas sedes que se establecieron para ello y para el cursado, pero aún no se conoce cuántos son los que completaron este paso.

En el caso de los deudores de materia, se anotaron 1.294. Por su parte, los interesados en cursar el Nivel Primario o el Secundario, es decir que integran el Plan Fines 2 y el Plan Fines 3, fueron 5.825 los interesados.

No obstante, Moreno alertó que no todos los preinscriptos cumplen los requisitos por lo que seguro la suma final de quienes cursarán será menor.

“Mucha gente que no estaba informada sobre cómo era el cursado de Fines y había muchos que querían salir del sistema de educación e ingresar al programa por los días porque van solo dos a cursar, pero si no cumplen los requisitos no pueden hacerlo, sigue habiendo gente que no está bien informada y se anota por las dudas”, comentó Moreno.