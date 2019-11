Platense y Temperley atraen toda la atención en el Nacional

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Platense recibirá a Temperley en el cotejo más relevante de los siete partidos a jugarse mañana en la continuidad de la 12da. fecha del torneo Nacional, ya que estará protagonizado por dos equipos que han elevado significativamente su nivel y atraviesan una racha ganadora.



El encuentro, por la Zona A, se jugará en el estadio Ciudad de Vicente López, desde las 20.10, televisado por Ty C Sports.



La programación sabatina se completará con los siguientes partidos:Nueva Chicago-Estudiantes de Buenos Aires(Zona A, 13.10 por TyC Sports), Ferro-Agropecuario (A, 15.30), Villa Dálmine-Atlético de Rafaela (B, 15.30), Almagro-All Boys (B, 15.30), Alvarado-Mitre (A, 17.30) e Instituto-Santamarina (B, 19).



Platense (22) suma tres triunfos seguidos y 15 puntos de los últimos 18, en tanto que Temperley acumula cinco cotejos invicto con 13 de 15, cifras y rachas que sirven para ratificar que los dos equipos que jugarán en Vicente López están en franca levantada y se acercan al puntero Atlanta.



Chicago (7), que vive una pesadilla con 14 partidos sin ganar y ubicado en el último puesto de la Zona A, con el temor que se agiganta fecha a fecha ligado al descenso, será local ante Estudiantes (21), que tras un notable inicio de seis triunfo al hilo decayó y perdió cuatro de sus últimas cinco presentaciones.



En Villa Raffo, un partido muy importante para el descenso entre dos grandes de la categoría como Almagro (8, con un cotejo pendiente ante Tigre) y All Boys (9). Los dos deben ganar para salir del fondo de la tabla porque las fechas pasan y el puntaje bajo conspira contra las chances de mantener la categoría.



Otro partido entre equipos que están en el sótano de la tabla es el que sostendrán en Caballito Ferro (11) y Agropecuario (10).



Ferro venía levantando pero cayó en San Juan y el equipo de Carlos Casares está "cayendo en picada" con nueve fechas ganar.



Instituto (13) quiere salir de pobre y cortar la racha de cinco encuentros sin triunfos e intentará volver a festejar ante Santamarina (12), que es un rival "ideal" para este momento ya que no vence hace siete partidos.