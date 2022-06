Nuevo ploteo de colectivos: las empresas ya comenzaron, Tránsito dice que no lo pidió

El 4 de diciembre del año pasado comenzó a funcionar en el Gran San Juan el nuevo servicio de transporte de pasajeros que recibió el nombre de Red Tulum. Este nuevo sistema trajo consigo cambios de recorrido, modificaciones en números de las unidades y desde ese día los colectivos comenzaron a circular todos pintados de blanco con el nombre de la marcha en magenta. Recientemente hubo un anuncio de que esto podía cambiar y ahora aparecieron unidades distintas, pero aun así, se generó polémica.

Las primeras quejas por la uniformidad de los colectivos llegó de parte de algunos usuarios, que decían que como todos eran blancos, no podían diferenciar las distintas líneas.

Poco después de asumir como ministro de Gobierno, Alberto Hensel, explicó que iban a trabajar para que las unidades fueran identificables y que se pueda leer claramente el nombre de la empresa de transporte que, hasta ese momento, iba escrito en tamaño chico a un costado.

Esta semana muchos usuarios comenzaron a ver que algunos colectivos circulaban con diferentes ploteos. Pero al parecer todavía no había un acuerdo real sobre cómo iba a ser este cambio.

Una de las primeras empresas que implementó los cambios en los nuevos colores de las unidades fue la Mayo que circula, principalmente, en la zona de Rawson y Pocito. En esta empresa ya comenzaron a colocar una gran franja de color amarillo en la mayor parte de las unidades y donde ya no se ve la leyenda "Red Tulun".

Este diario intentó hablar con los referentes de la empresa, pero desde la firma se limitaron a decir que no iban a hacer declaraciones y que sería Tránsito el que daría información sobre el tema.

Otras de las empresas que ya comenzó a plotear es Libertador. Desde esta firma, Ricardo Salvá, quien además es referente de la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), explicó que en el caso de la empresa que preside ya han colocado el ploteo del 50% de las unidades.

"A nosotros nos pasaron el modelo, lo tenemos que plotear nos dijeron inicialmente que eso iba a ser a cargo de las empresas, los coches hay que plotearlos a todos", aseguró el empresario.

Luego, el referente explicó que tienen todo el mes de julio para hacer este trabajo. "A partir de agosto deberían estar los colectivos ploteados", aseguró Salvá.

Por último, el empresario recordó que cuando se hizo el primer ploteo para que las unidades quedaran blancas, este gasto corrió por cuenta de las empresas de transporte, por eso ahora pedirán ayuda de las autoridades para lograr solventar el gasto. "Nosotros desde la cámara estamos pidiendo que esto sea reconocido por Transporte que son lo que están tomando la decisión de volver a modificar el sistema", concluyó el empresario.

En medio de los cambios iniciados por las empresas, el director de Transporte, Carlos Lambrechts, aseguró que "ninguno de los cambios en las unidades fue autorizado por Tránsito".

En contacto con DIARIO HUARPE, el funcionario explicó que aún no hay nada definido sobre el tema de los ploteos. El director aclaró que los cambios autorizados en las unidades deben ser iguales para todas las empresas y quedarán explicitados en una resolución en la que se detallará cómo deben verse los colectivos.

Además, en la misma resolución se establecerá el plazo que tendrán las empresas para implementar las modificaciones y cuestiones como quién pagará por este trabajo.

Finalmente, el director no descartó establecer sanciones para las empresas hayan aplicado modificaciones no autorizadas. "Ya mandé a los inspectores a que vean qué cambios se han hecho en los ploteos, evaluaremos qué pasó y es posible que se aplique sanciones por estas modificaciones no autorizadas", concluyó.