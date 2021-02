Pocas chances para que se concrete el Safari Tras las Sierras

Por estos días los funcionarios y especialistas que conforman el Comité Covid-19 están analizando si se permite o no la realización de una nueva edición del ya tradicional Safari Tras las Sierras que se corre todos los meses de febrero en Valle Fértil.

En las últimas horas fuentes calificadas confirmaron que es casi un hecho que no se podrá realizar la competencia ya que las autoridades consideraron que no sería conveniente hacer la competencia ya que no estarían dadas las condiciones para garantizar que se cumplan los protocolos de distancia social, uso de barbijo y el uso de sanitizante.

Las fuentes consultadas aseguraron que este martes se anunciara la decisión definitiva del Comité encargado de autorizar o no las diferentes organizadas en la provincia.

El Safari es organizado por la Asociación Sanjuanina de Autos de Travesías (ASAT) que preside Juan José Galdeano. En contacto con DIARIO HUARPE Galdeano aseguró que no tiene ninguna confirmación sobre la realización o no del evento en cuestión.

El dirigente explicó que tienen todo previsto para hacer la competencia de motos para el fin de semana del 14 de febrero, mientras qeu los autos correrían los días 20 y 21.

Galdeano explicó además que el Safari no es la única competencia que se está planificando en estos días. Es que el dirigente explicó que la organización del South American Rally Race (SARR) tiene previsto hacer la competencia de rally que se correría desde el 17 al 27 de febrero. La competencia debería partir desde Valle Fértil, para seguir viaje a La Rioja, Catamarca y Salta.

"Si no aprueban el safari, es de esperar que no permitan la realización del SARR, porque se trata de una carrera similar al safari", concluyó Galdeano.