Poetas sanjuaninos para descubrir en el encierro: Adrián Campillay

La actividad cultural se ha visto afectada por las medidas de prevención del coronavirus. Películas y series adelantaron su estreno, hay recitales vía streaming y se liberaron para su descarga gratuita libros y bibliotecas completas.

Entre las diversas propuestas la literatura sanjuanina también tiene su lugar.

Adrián Campillay fue uno de los poetas locales que supo retratar la ciudad y sus rincones con una crudeza y encontrar la belleza dentro de lo grotesco, la soledad coletiva y sobre el oficio de escritor.

Su obra no solo abarcó la poesía, sino que también exploró los lenguajes de la fotografía y las artes visuales.

Perteneció a la escuela de otros de los poetas fundamentales de la provincia, Pepe Campus.

En la poesía de Campillay se puede encontrar una metáfora más espesa y ambigua. Su tema recurrente es la amistad, la lealtad, el barrio y la muerte.

Acá uno de los poemas más paradigmáticos del autor.

LA PALABRA VACA

escribo desde mi habitación africana en el paraíso

no puedo reconocer entre una droga y una mujer

del mismo modo en que una mujer no me distinguiría

entre un montón de botellas.

patrones

áfricas

y calzoncillos para el paraíso.

ya me cansé de las falsas vacaciones.

se parecen a la palabra vaca.

a la palabra gandhi.

siete mil kilos de asado caminando

y un millón de muertos de hambre.

mi hijo jurando la bandera.

¿alguna vez se preguntaron qué significa eso?

somos todos unos hijos de puta.

¡ustedes no! niños.

tienen derecho a apretar el gatillo.

De métrica libre, la prolífica obra del autor puede ser descubierta en diferentes lugares como su sitio web, el sitio de su editorial o el portal de escritores sanjuaninos.