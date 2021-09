Polémica en el centro sanjuanino por el Día del Empleado de Comercio: un sector tildó de ‘inviable’ el planteo del SEC

¿Trasladarlo o no?, esa es la cuestión que tiene a gran parte de los referentes del comercio sanjuanino otra vez separado por una grieta discursiva. Ya en la previa al comienzo de septiembre, el Sindicato Empleados de Comercio (SEC) difundió un comunicado en donde manifestaba que el 26, Día del Empleado de Comercio, se iba a conmemorar el lunes 27 por lo que pretenden que los trabajadores descansen ese día y por ende no vayan a los respectivos locales. Esto generó un tironeo principalmente con algunas cámaras que se encargan de representar al empresariado local en donde marcaron su crítica hacia la postura adoptada por el gremio.

El que tomó el guante fue Marcelo Vargas, referente de la Cámara de Comercio del Interior. El hombre detalló a DIARIO HUARPE que “el traspaso del día no nos parece viable ni conveniente económicamente”. El referente dijo que el día lunes hay mucha actividad en el centro y que esta medida, que se alcanzó a nivel nacional, solamente beneficia a los grandes híper en donde las ventas llegan apenas al 40% durante el comienzo de la semana.

Basándose en la reglamentación legal, Vargas dice que la ley reconoce que hay que darles el día a los empleados, por eso es que a su entender ya tendrán el domingo disponible para descansar. Esto no es al azar, sino que es el día fijado en el calendario en donde cae la conmemoración.

El año pasado cayó sábado y ahí las autoridades coincidieron en el traspaso al lunes, pero desde este organismo creen que este año no puede ocurrir lo mismo. Sin embargo, memoriosa, Moral recordó, en declaraciones radiales, que una vez que se efectivizó el traslado durante el 2020 ella dejó por sentado que este 2021 ocurriría algo similar, que es justamente lo que terminó adoptando la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys).

“San Juan no ha sido consultado. La Cámara de Comercio tiene la potestad de no hacerlo, queremos que se rectifique. No vamos a realizar ese traslado. El sindicato se sigue equivocando, no les consulta a las cámaras y lo hace mediático”, precisó Vargas. A eso le agregó que la estrategia de imponerse con esta idea que tiene Moral “no es la metodología”.

Para ser un poco más punzante, Vargas recordó otro de los grandes entreveros que tienen entre estos dos sectores: el horario de atención. Moral reconoce que es prioritario atender de corrido para evitar el gasto de traslado por parte de los empleados, mientras que los empresarios apuntan a cortar durante la siesta porque en esa franja no se producen grandes ventas. “Es una facultad, tanto del horario como el día del empleado, de las cámaras. No lo vemos viable y no vamos a aceptar”, puntualizó el comerciante.

Más allá del tironeo, el referente de los negocios del interior dijo que esto puede cambiar en el caso de que sean convocados por el Gobierno provincial o el Ministerio de Turismo y analizar así una alternativa de que ese día tenga una finalidad turística, ya que está anexado al fin de semana. Aunque reconoció que por el momento no ve ningún proyecto concreto y que el comunicado brindado por el SEC no tiene explicaciones.

DATO

Este miércoles hay una reunión entre el SEC y los referentes de las cámaras empresariales para definir qué ocurrirá en San Juan el próximo lunes 27 de septiembre.