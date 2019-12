Polémica en Perú por un video que asocia al presidente con Sendero Luminoso

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un video publicado en redes sociales por el partido conservador Solidaridad Nacional (SN) causó fuerte controversia en Perú por mostrar imágenes del presidente Martín Vizcarra y políticos de izquierda junto con líderes del grupo Sendero Luminoso.



El video fue difundido este fin de semana por SN como parte de su campaña para las elecciones legislativas que se celebrarán el 26 de enero, y de inmediato fue criticado por diversos sectores políticos y una oficina de ética electoral pidió que sea retirado.



En las imágenes, que son acompañadas por la banda sonora de la famosa película "Tiburón", se muestra fotografías, entre otros, del ex presidente venezolano Hugo Chávez, del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, políticos de la izquierda peruana y al presidente Vizcarra, quien es de tendencia derechista.



Posteriormente, aparece el lema "Defiende la democracia" y el pedido a los ciudadanos para que voten por la fuerza fundada por el ex alcalde de Lima Luis Castañeda, quien actualmente es investigado por la Fiscalía por presunta corrupción.



El video generó de inmediato la molestia y el rechazo de los personajes aludidos y representantes políticos del país, ya que reitera la polémica vinculación que hacen agrupaciones conservadoras de los políticos de izquierda con agrupaciones a las que en Perú se conoce popularmente como "terrucos".



Ayer, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral (PEE), un compromiso que suscriben los partidos que participan en las elecciones peruanas, solicitó a SN que retire el video de sus redes sociales, refirieron medios locales y la agencia de noticias EFE.



"Este colegiado llama la atención a dicho partido político por la difusión del video publicado en su cuenta oficial, cuyo contenido tergiversa la información y confunde a la ciudadanía respecto de las posturas políticas de personas y partidos", remarcó.



A pesar de la polémica, el actual secretario general de Solidaridad Nacional, Rafael López, recordó que su partido no suscribió el Pacto Ético Electoral y luego aseguró que "la dictadura pretende amordazar la opinión política" de su partido.



López, que comparte con fujimoristas y apristas la opinión de que Vizcarra es un dictador desde que disolvió el Congreso el pasado 30 de septiembre, agregó en Twitter que "'la brisita bolivariana' es una amenaza real contra el Perú".