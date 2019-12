Polémica por quita de subsidios a una ONG que asiste a víctimas de violencia de género

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La ONG Casa María Pueblo, que asiste a víctimas de violencia de género, denunció que por decisión de la Secretaría de Asistencia a la Víctima y Politicas de Género, a cargo de la diputada provincial de Cambiemos Carolina Piparo, la Municipalidad de La Plata dio de baja el convenio que había acordado de apoyo a la institución.



Por su parte, voceros de la municipalidad de La Plata precisaron que el acuerdo " fue suscripto con fecha 1 de enero de 2019 y finalizara el 31 de diciembre" y destacaron que en ese lapso "la asociación incurrió en reiterados incumplimientos de las obligaciones contraídas" como no realizar acciones de concientización, divulgación, difusión y prevención de la problemática de violencia de género.



"Estos funcionarios no saben lo que son las necesidades que pasamos quienes atravesamos la violencia de género", dijo, por su parte, Susana Gómez, la mujer que quedó ciega a causa de los golpes que le propinó su marido.



Gómez cuestionó a Piparo y la calificó de "perversa" porque "comunicó la novedad justo la Nochebuena".



Por su parte, Dario Witt, presidente de la ONG afirmó a Télam que "fue un lamentable regalo de Navidad que nos hizo la señora Carolina Píparo, que ni siquiera sabe ni conoce la obra que hacemos".



Indicó que la entidad recibe 200.000 pesos por mes y remarcó que "es una decisión vergonzoza" la de no renovar el convenio.



Al rechazar las críticas de la ONG Casa María Pueblo, las autoridades platenses la acusaron de "no disponer" de los cupos mensuales de asistencia para los casos derivados desde la Municipalidad además de no informar a los organismos competentes los trabajos realizados en particular las tareas que haya realizado en relación con seis mujeres alojadas en el hogar, derivadas por la Dirección General de Políticas de Género y Diversidad entre 2016 y 2018".