Polémica por una muñeca diseñada para ser golpeada contra la pared

La venta de unas muñecas creada como método antiestrés para ser golpeadas contra una pared, generó polémica en Nueva Jersey. Las muñecas, que están hechas del material de color negro, presentan en la cabeza hilos de color rojo, verde, negro y amarillo que se asemejan a rastas.

En su parte frontal figuran las instrucciones de su uso. "Cuando las cosas no vayan bien y quieras golpear la pared y gritar, aquí está 'la muñeca de siéntete mejor', sin la que no puedes salir adelante. Sólo tienes que agarrarla firmemente por las piernas y encontrar una pared para golpear la muñeca y mientras le da una paliza a 'la muñeca de siéntete mejor' no olvides gritar 'me siento bien, me siento bien'", se lee en la etiqueta.