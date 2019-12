Por Banfield cada vez toma más cuerpo el retorno de Daniel Osvaldo al fútbol

El probable retorno del goleador Daniel Osvaldo al fútbol, en Banfield, toma cada vez más cuerpo, debido a su personal interés y a estrechas relaciones que mantiene con algunos directivos y allegados al club.



Como Télam lo adelantara este sábado pasado, el padre y otros familiares, más varios de sus amigos, son simpatizantes del "Taladro" y el propio "Dani Stone" está viviendo cerca del estadio Florencio Sola, lo que lo llevó a tomar contacto con la dirigencia del "Taladro".



Ante sus ganas de retornar al fútbol profesional, sabiendo que ante la salida de Julián Carranza -transferido al Inter Miami de la MLS- al técnico Julio César Falcioni le urge la incorporación de un centrodelantero.



Por eso, con los dirigentes que trató Osvaldo hubo un principio de acuerdo para que firme contrato por seis meses, pero todo queda supeditado a lo que determine el entrenador cuando, el viernes 3 de enero, al volver el plantel banfileño a los entrenamientos en Luis Guillón, converse con los mandamás del club y el propio jugador, de 33 años.



A propósito del tema, habló uno de los ayudantes del "Emperador" Javier Sanguinetti: "Julio (Falcioni) tendrá que tener una charla extensa con la dirigencia y con Daniel (Osvaldo) para tomar una decisión final. Es un jugador con una trayectoria importante, a cualquiera la genera una expectativa", expresó en 94.7 FMRadio.



El ex goleador de la selección italiana, entre otros, lleva algo más de tres años sin jugar en forma profesional tras su retiro en Boca en 2016, pero se mantuvo en forma porque está jugando para el equipo senior de Talleres de Remedios de Escalada.



Además, cada semana juega con sus amigos, varios de ellos funcionarios de la Municipalidad de Lomas de Zamora, con buena llegada a la directiva banfileña, que le darían un empujoncito más para concretar su deseo.



Es más, por estos días se encuentra realizando una intensa preparación física, entrenándose en el parque polideportivo municipal lomense, junto al joven mediocampista de Banfield Nicolás Linares.



Falcioni será quien tenga la última palabra y siempre que las pretensiones del ex jugador del Milan y la Juventus no sean excesivas para las arcas enflaquecidas del "Taladro".



De todos modos los dirigentes siguen negociando por un volante central y un delantero goleador, como le solicitó el DT antes de sus vacaciones.