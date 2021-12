Por el boom de los eventos, los sanjuaninos hacen largas filas para comprar o alquilar trajes

A finales y principios de semana el centro sanjuanino se llena de cientos de padres y jóvenes que intentan alquilar un traje o devolverlo. El boom de las fiestas de egresados, cumpleaños de 15, casamientos y otros eventos ha desbordados este tipo de negocios. En noviembre y diciembre se están haciendo festejos hasta los domingos, gracias a la ventana epidemiológica que transita San Juan y Argentina.

Los más solicitados en el microcentro son los trajes, ya que los vestidos cuentan con más opciones. Hay alquiler, algunos optan por modistas o comprar en la mayor cantidad de locales especializados. Pero en el caso de los hombres, al haber menos opciones, se ve una saturación de los negocios especializados.

El alquiler es la opción más barata y la elegida por la mayoría, ya que se consiguen trajes entre los $2.000 y $2.400 según el lugar, tanto para niños o para adolescentes. Una mujer que esperaba en el lugar explicó que prefería este mecanismo porque no quería pagar lo que cuesta un saco y un pantalón para un solo uso.

Este lunes en la galería Estornell los 6 locales que ofrecen alquiler de trajes estaban abarrotados. En el primero, que da a calle Mitre, había una fila de unas 30 personas intentando devolver la ropa que habían alquilado. En el interior en todos había personas esperando.

En uno de los mayores, ubicado en el interior, habían colocado dos ventanillas para atender en simultáneo. Según explicaron a DIARIO HUARPE, tienen unos 400 a 500 clientes por semana. Todavía no alcanzan el nivel pre pandemia, época en la que podían alquilar unos 800 en una semana, pero aun así están en el momento más alto de las dos últimas temporadas.

La venta tampoco se queda atrás. El propietario de un local cercano, también por calle Mitre, aseguró que se están quedando sin stock de ambos. “Lo más buscado son los trajes grises, pero ya no nos quedan, así que se quedan con el azul o el negro clásico”, aseguró. Los que más compran son los alumnos de secundaria que se reciben, ya que tienen más posibilidad de usarlos en el futuro. El conjunto de saco y pantalón, sin camisa ni corbata, vale entre $30.000 y $40.000 dependiendo del local.

El stock para los vendedores es también un problema que enfrentan. “Los proveedores no financian a 30, 60 o 90 días como antes, hay que comprar de contado, así que cuando los locales vamos a comprar tenemos que competir pagando al contado, no todos pueden y además fabricaron menos, así que no tenemos tanto como otros años”, aseguró.