Por el coronavirus, no entra nadie al Hogar de Ancianos

A medida que avanza en el mundo el coronavirus, las estimaciones preliminares indican que los adultos mayores son los más propensos a padecer la enfermedad, incluso a no superarla. Teniendo en cuenta esto, desde el Hogar de Ancianos, decidieron extremar las medidas de seguridad e higiene y no dejan ingresar a nadie que no cumpla funciones en el lugar.

De esta manera, ni los familiares pueden cumplir con la visita semanal. En la residencial estatal hay 156 abuelos internados, de los cuales 2 están cumpliendo con un aislamiento total por haber estado internados fuera de la dependencia.

“Hace 13 días decidimos que el Hogar de Ancianos trabaje a puertas cerradas. Esto quiere decir que no entra nadie que no sea empleado y por ende tampoco los abuelos salen”, contó Sonia Recabarren, directora de la residencia.

En este sentido sí aclaró que los familiares están habilitados a llevar remedios y demás artículos que los abuelos necesitan en el día a día.

A la hora de contar sobre las medidas de higiene que han tomado con el personal, Recabarren, explicó que “hemos decidido que el Centro Cultural de la residencia sea utilizado como vestuario del personal. De esta manera ahí dejamos la ropa que traemos de afuera, incluso el calzado e ingresamos con ropa higienizada”.

Al ser consultada sobre los dos abuelos que están en aislamiento total explicó “estuvieron internados fuera de la dependencia por otras patologías y por seguridad con el equipo médico decidimos aislarlos por dos semanas”.

Para cerrar hay que decir que del cuidado de los 156 abuelos hay 65 empleados, ya que 20 pidieron licencia por estar en el grupo de riesgo por el coronavirus. “No es fácil trabajar en el Hogar de Ancianos, estamos justos de personal”, cerró Recabarren.