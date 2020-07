Por el trabajo durante la pandemia, docentes recibirán un extra de $4.870

El Gobierno nacional acordó con gremios docentes el pago de $4.840 a maestras y maestros de todo el país debido al trabajo que están realizando en forma virtual debido a la pandemia de coronavirus.

Esta suma extraordinaria del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) la abonarán en cuatro cuotas de $1.210.

El “FONID-suma extraordinaria Covid-19″ fue aprobado por unanimidad en la paritaria docente que se hizo el viernes a través de una sesión virtual en la que estuvo el ministro de Educación Nicolás Trotta junto a representantes de los cinco gremios nacionales que son Ctera, Uda, Amet, Cea y Sadop.

El primer pago será el de julio que se efectivizará en el mes de agosto. Los siguientes se harán en septiembre, octubre y noviembre.

“Todos queremos que nuestra escuela sea ese espacio que permita que la Argentina se ponga de pie y podamos construir mejores realidades. No concebimos otra manera de hacerlo que a través del diálogo con maestros y maestras, profesores y profesoras. Queremos reconocer su compromiso y, por iniciativa del Presidente, nuestro Gobierno hace este aporte excepcional porque contribuye a los ingresos de todas y todos los docentes del país”, dijo Trotta al respecto.

Si bien, los gremios celebraron el acuerdo, pidieron un avance en las paritarias provinciales. Sergio Romero, secretario general de Uda dijo: “Reclamamos por la falta de convocatoria y los incumplimientos paritarios en distintas jurisdicciones, lo que resulta claramente inadmisible”.

Sara García, titular de Amet, indicó: “Obviamente esos $4.000 no alcanzan para nada, pero no hay un solo docente en el país que esté en condiciones de prescindir de ese ingreso. Lo preocupante es que en las provincias no se están cumpliendo las actas paritarias. De hecho, no hay ninguna mesa abierta y los gobernadores dicen que no hay dinero”.

Fuente: DIARIO HUARPE e Infobae.