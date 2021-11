Por especulación de futuras subas, faltan materiales de construcción: hierro y cobre, los que menos se consiguen

Los materiales de construcción experimentaron en el último mes una nueva suba. La explicación es sencilla si se toma en cuenta la escalada inflacionaria y la cotización del dólar. Algunos productos tuvieron una variación mínima que va entre el 5% al 8%, mientras que otros duplicaron su valor e incluso llegaron al 60%. Debido a esto es que hay preocupación en el sector porque en las últimas semanas notan faltantes principalmente de hierro y cobre. Aseguran que todo está atado a la especulación por futuros incrementos.

Osvaldo Lucero, integrante de la Cámara de la Construcción e Inmobiliarias, explicó a DIARIO HUARPE que los aumentos fueron “salvajes”. Sin embargo, dijo que hay razones lógicas como el avance de la inflación, aunque también impera la proyección que realizan para diciembre en donde prevé una nueva escalada en los precios. “Es todo un desorden y te vas agarrando de lo que podés porque todas las semanas tenés actualizaciones”, mencionó.

El profesional sostuvo que hay elementos que subieron más del 60% en esta segunda parte del año. En donde más se vio reflejado es en el hierro. Sostuvo que los distribuidores especularon con la ganancia y, en el mayor de los casos, terminó disparándose el costo.

Por su parte, el cobre también aumentó el doble de lo que valía a principio de este 2021. Este último material es muy demandando por los que se dedican a las instalaciones de aires acondicionados que, en una nota reciente que publicó este medio, destacaron que ante el faltante de este producto el costo de su trabajo se encareció en un 45% en comparación con la temporada pasada.

Lucero detalló que los faltantes son una constante. “Esto sucede frecuentemente. A veces te tenés que mover hasta con las cosas más pequeñas porque no se consiguen”, dijo. Una estrategia que hasta ahora le dio resultado es estoquearse con productos. Sin embargo, una vez que elabora determinados pedidos, los fabricantes le mandan escasa o nula cantidad de los mismos.

Por su parte, Guillermo Cabrera, titular de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) comentó que el cemento tuvo aumentos sostenidos y paulatinos a lo largo del año. Aunque en este último mes notaron que el plazo en el cual remarcaban precios se redujo a un par de semanas y el porcentaje de aumento se duplicó. Pasó de 2,5% en enero a 5% en noviembre. Una bolsa de cemento Loma Negra actualmente está promediando los $750 en San Juan.

Cabrera insistió en que hay muchos materiales que no ingresan al país. En ese selecto grupo postuló: químicos, repuestos y todo lo que es línea bronce. Este último aumentó un 8% en estos días. “El dólar impacta mal porque no se puede prever nada hacia adelante. Los créditos están cerrados, acotados y las fábricas están pidiendo el dinero de contado y no mandan todo el pedido”, aseguró.

En un negocio sanjuanino dedicado al rubro (NdR: pidieron reserva del nombre) mencionaron que en este último mes escaseó la provisión de hierro, clavos y tornillos. Por ende, estos tuvieron una escalada importante en relación con septiembre y octubre.

Por otra parte, desde el local comercial aclararon que la grifería y la losa experimentaron una estabilización en el precio debido a que prefirieron amortizar el incremento de los otros productos. “El consumidor termina pagando, pero nosotros no somos formadores de precios”, detallaron.

Invertir en materiales

Pese al panorama incierto que avizoran los analistas, Lucero dijo que San Juan mantuvo vigente la obra, principalmente del sector público. Aunque también señaló que los privados recurrieron a invertir sus ahorros en materiales de construcción. Con esto movilizaron el trabajo dentro del rubro, ya que apostaron por las refacciones hogareñas y ampliaciones. “La provincia no estuvo tan mal en ese sentido”, concluyó.