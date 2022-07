En medio de las bajas temperaturas que se viven debido al invierno, en San Juan hay faltante de jarabes para la tos en las farmacias. Es por ello que, cada vez que los consiguen, los farmacéuticos compran varias unidades para poder tener stock durante varios días.

Así lo confirmó a este medio el presidente del Colegio Farmacéutico, Mauricio Barceló, quien dio a conocer que este faltante se debe a la situación climática.

“Hay faltante de varias marcas por la demanda tan grande que hay en el país, creemos que en estos días se va a agudizar porque para el viernes se esperan momentos de mucho frío y eso repercute en el consumo de este tipo de fármacos”, dijo.

Aseguró que los laboratorios productores no dan abasto elaborando medicamentos, pero en todo el país el consumo es masivo, por eso no se encuentran en las farmacias. Barceló comentó que son varias marcas las que no se consiguen, aunque hay unas dos que sí se encuentran porque, al parecer, los laboratorios tuvieron una alta producción.

En cuanto a los consumidores, resaltó que los principales son jóvenes y mamás o papás que los compran para sus hijos pequeños. En el caso de los niños, hay muchos que se están enfermando porque están saliendo más en estas vacaciones de invierno. Mientras que los ancianos son los que menos están comprando, debido a que no salen mucho por la época invernal y el mayor riesgo de contraer enfermedades.

DIARIO HUARPE realizó un relevamiento en algunas farmacias locales y comprobó el panorama. En el caso de Los Andes, informaron que “faltan los jarabes para la tos de distintos laboratorios, hay algunos que prácticamente no se consiguen”. Ante esto, la gente busca alternativas, pero cuando los piden con obra social y no tienen esa droga, no se lo pueden vender con descuento.

Los jarabes para la tos salen desde $700 a $3.000. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

En el caso de la farmacia Aramburu, también coincidieron: “Cuando no tenemos el que nos piden, lo que hacemos es sustituir por otro con la misma droga porque están faltando muchísimo”, comentaron.

Como es una farmacia barrial, los vecinos confían y llevan lo que les recomiendan los profesionales. Lo que hacen en esa tienda del populoso barrio, cuando consiguen esos jarabes en las droguerías, es pedir bastante cantidad para poder tener y venderles a quienes vayan.

Hay otras ocasiones en las que los sanjuaninos van a las salitas y les recetan jarabes para la tos de marcas costosas, de alrededor de $3.000. Cuando van a comprarlos se encuentran con este elevado monto, por lo que optan por no adquirirlos, pero las farmacéuticas les recomiendan otros similares a precios menores.

“No se dan cuenta de que la gente no tiene plata y le recetan un jarabe carísimo, no puede ser que pase eso. Cuando no les alcanza algo les ofrezco otro remedio similar con la misma droga. A mí me gusta vender bueno y barato en todo”, dijeron desde la farmacia del barrio Aramburu.

Vienen jarabes para la tos de distintas marcas, pero con la misma droga, por lo que los precios son distintos. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Mientras que en la farmacia Matías no estuvieron de acuerdo con estas declaraciones. Aseguraron que si falta alguna marca, hay otro con la misma droga que se les puede ofrecer a los clientes. “O sea que no hay faltante”, sintetizaron.

“Estamos vendiendo muchísimos jarabes, faltan algunas marcas, pero con esa droga hay otras”, cerraron desde la farmacia Matías.

En julio los medicamentos aumentaron un 6%. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Otros faltantes

En las farmacias consultadas coincidieron que actualmente también está faltando la Novalgina, el té Vic, el Refrianex, algunos antigripales y también antifebriles.

“Hay muchos medicamentos que no se consiguen, empezaron a escasear cuando comenzó el invierno, pero ahora se nota mucho”, dijeron desde farmacia Los Andes.

Hace algunos meses, cuando los clientes pedían un medicamento y no lo tenían, buscaban otro con la misma droga para venderle. No obstante, últimamente estas tampoco se están consiguiendo.

“Hay muchos jarabes con distintas drogas, pero las estrellas del mercado faltan hace varios meses. Ahora no hay de ninguno, se buscan por la droga y no hay, empezó a agravarse la falta porque ahora no hay con qué reemplazarlo”, contaron desde la mencionada farmacia.

Cuando esto ocurre, buscan venderles algo que tenga la misma acción farmacológica para que pueda hacerle efecto en su salud.

Suba

Este mes los medicamentos aumentaron un 6% y, desde el Colegio Farmacéutico, anticiparon que se espera que aumenten un poco más debido a la suba del dólar. No obstante, aún no saben de qué porcentaje será el incremento.

Precios

Desde $700 a $3.000 se consiguen los jarabes para la tos.