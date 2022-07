La siesta de los vecinos de Casa de Gobierno se vio interrumpida por un fuerte estruendo, producto del impacto de una camioneta que era conducida por un hombre que circulaba por Avenida Libertador de oeste a este. Según el relato del conductor, habría perdido el control del rodado y terminó contra el boulevard llevándose por delante, la señalética, un árbol y un contenedor de basura.

El hecho sucedió pasadas las 15.00 horas de este viernes, cuando el conductor, que se encontraba solo a bordo de su camioneta marca Ford Ranger, circulaba por Avenida Libertador de oeste a este y al llegar a Lateral de Circunvalación, perdió el control producto del asfalto mojado por la lluvia.

Allí, subió al boulevard que divide ambas manos, y chocó contra un árbol que arrancó de cuajo y contra un contenedor de basura que arrastró varios metros quedando sobre la calzada, para finalmente lograr detener la marcha en la vereda norte, en Casa de Gobierno.

Afortunadamente, al momento del hecho, no circulaban otros vehículos ni personas sobre la vereda, por lo que solo hubo que lamentar daños materiales. El conductor no sufrió heridas de consideración, por lo que no fue necesaria la asistencia médica y pudo salir por sus propios medios del interior del vehículo.