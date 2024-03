Luego de que DIARIO HUARPE visualizara la ola de robos que mantiene en vilo a los vecinos del barrio Frondizi, en la noche del jueves, importantes miembros de la Policía de San Juan mantuvieron un encuentro en la sede da la unión vecinal para hacerse eco de la problemática de inseguridad en la zona. En el encuentro, se expusieron diversas preocupaciones y se plantearon posibles soluciones. Por esta razón, presentarán un escrito a la cúpula de la fuerza de seguridad que fue firmado por los vecinos para poder reforzar a la Motorizada N.º 6 que se encuentra operativa en el barrio.

En la parte externa de la sede vecinal, se hizo presente el comisario de la Comisaría 2ª, Carlos Trigo, acompañado del principal Quiroga que está a cargo de la unidad policial que se encuentra ubicada en el barrio. Esto se dio debido al expediente que había presentado la comisión de la unión vecinal pidiendo mayor presencia policial.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Tras escuchar las quejas de los vecinos, Trigo comentó que hará llegar las mismas a la jefatura policial para reforzar al personal que desempeña sus tareas en la Motorizada N.º 6. Actualmente, la unidad policial solo cuenta con dos motos para patrullar su amplio radio, y el personal “no da abasto”.

Los vecinos firmaron el escrito que presentará el comisario Carlos Trigo a la cúpula de la Policía de San Juan. Imagen DIARIO HUARPE.

Asimismo pidieron a los vecinos que denuncien al 911 los hechos de inseguridad cometidos en el barrio para que se pueda dimensionar las estadísticas que se tienen en cuenta para el mapa delictivo de la provincia. En este contexto, el jefe de la Motorizada comentó que esto sirve para que ellos puedan actuar más rápidamente y puso a disposición su contacto telefónico con la misma intención. Por su parte, los vecinos dijeron que la mayor parte de los delitos son cometidos por “menores de edad que roban con la tranquilidad de que si los detienen, salen en libertad unas horas después”.

En cuanto a la prevención para evitar los robos en el interior del barrio, prometieron reforzar los patrullajes a pie del personal policial en puntos claves. Además, prometieron elevar a las autoridades del Cisem 911 el reclamo por una cámara que se encuentra en la parte trasera que tiene el barrio, debido a que una de las vecinas aseguró que esta “no se encuentra en funcionamiento”.

El comisario Carlos Trigo escuchó las quejas de la presidenta de la unión vecinal Flavia Flores y el resto de los vecinos. Imagen DIARIO HUARPE.

Cabe destacar que el barrio Frondizi es una zona de tránsito permanente debido a su ubicación cercana a otros barrios. “Desde noviembre del año pasado, se ha observado un aumento en los robos, pero desde enero la situación se volvió insostenible. Tenemos hasta dos o tres robos por día”, resaltaron los vecinos. Los delitos incluyen robos en viviendas, arrebatos en paradas de colectivos y asaltos a personas que transitan por el barrio.

Publicidad

La policía comunal no da abasto

Semanas atrás, la intendenta Susana Laciar visitó el barrio para la presentación de la pista de salud. En ese contexto, tras hacerse eco de la problemática de inseguridad, la jefa comunal se comprometió a aportar un poco más de seguridad con la presencia de la policía comunal, aunque esta “no de abasto”.

Según las palabras del director de la comunal, tienen un perímetro muy grande que cubrir y por obvias razones no pueden estar las 24 horas en el barrio. Por su parte, Laciar dijo que para garantizar una mayor seguridad en la zona deberán articular con la provincia y con la policía comunal. “Por ahí no damos abasto, es un tema preocupante, pero que debe ocuparnos. Yo he dicho que más allá de la competencia del municipio, la articulación necesaria entre municipio y la provincia es necesaria para prevenir que estos hechos sucedan y darle una pronta solución a los vecinos”, cerró.